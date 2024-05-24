أول تحرك من الأهلي ضد الشناوي بشأن أزمته مع "الصحافة المصرية"

محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي المصري، رد على سؤال أحد الصحفيين قبل ساعات من لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حول كثرة المشاكل داخل غرف ملابس الأهلي في الفترة الأخيرة.

ورد حارس الأهلي: "هل تقصدني أنا؟ هل تتحدث عن مشكلة خاصة بي؟"، إلا أن الصحفي أكد حديثه عن مشاكل عامة داخل الفريق وليس عن لاعب بعينه.

واستطرد الشناوي قائلًا: "هل قرأت هذه الأنباء في الصحف المصرية؟ هذا هو حالها تختلق المشاكل التي لا وجود لها في الحقيقة".

ودخل حارس الأهلي في جدال مع الصحفيين بعد تصريحاته قائلاً: "هذه هي الحقيقة، أنتم من تصنعون المشاكل".