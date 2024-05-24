أول تحرك من الأهلي ضد الشناوي بشأن أزمته مع "الصحافة المصرية"
أكد مصدر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طلب من محمد الشناوي حارس الفريق الاعتذار عن تصريحاته ضد الصحافة المصرية في المؤتمر الصحفي التابع لمباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.
محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي المصري، رد على سؤال أحد الصحفيين قبل ساعات من لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حول كثرة المشاكل داخل غرف ملابس الأهلي في الفترة الأخيرة.
ورد حارس الأهلي: "هل تقصدني أنا؟ هل تتحدث عن مشكلة خاصة بي؟"، إلا أن الصحفي أكد حديثه عن مشاكل عامة داخل الفريق وليس عن لاعب بعينه.
واستطرد الشناوي قائلًا: "هل قرأت هذه الأنباء في الصحف المصرية؟ هذا هو حالها تختلق المشاكل التي لا وجود لها في الحقيقة".
ودخل حارس الأهلي في جدال مع الصحفيين بعد تصريحاته قائلاً: "هذه هي الحقيقة، أنتم من تصنعون المشاكل".
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الشناوي رفض الاعتذار وأبلغ الخطيب بأنه لم يخطىء في تصريحاته، وهذه هي الحقيقة من وجهة نظره.
وتابع أن الخطيب تحدث مع الشناوي بضرورة نشر بيان توضيحي، خاصة وأن تصريحاته أثارت الغضب في الصحافة المصرية وتلقى هجوما كبيرا عليها.
وأضاف أن الشناوي رفض جميع مقترحات الخطيب بشأن الاعتذار، وتمسك بوجهة نظره التي تحدث عنها.
وأتم أن الشناوي غاضب بشدة مما يحدث له داخل النادي، وعدم مشاركته في المباريات، وإشادة الجميع والصحافة والإعلام بمصطفى شوبير.