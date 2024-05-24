أزمة الشناوي تتصاعد.. ومطالبات ببيان اعتذار
طالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين في مصر، إدارة النادي الأهلي، بتوجيه محمد الشناوي، لتقديم اعتذار للصحافة المصرية، مع التهديد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد حارس الفريق الأحمر.
محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي المصري، رد على سؤال أحد الصحفيين قبل ساعات من لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حول كثرة المشاكل داخل غرف ملابس الأهلي في الفترة الأخيرة.
ورد حارس الأهلي: "هل تقصدني أنا؟ هل تتحدث عن مشكلة خاصة بي؟"، إلا أن الصحفي أكد حديثه عن مشاكل عامة داخل الفريق وليس لاعبًا بعينه.
واستطرد الشناوي قائلًا: "هل قرأت هذه الأنباء في الصحف المصرية؟ هذا هو حالها تختلق المشاكل التي لا وجود لها في الحقيقة".
ودخل حارس الأهلي في جدال مع الصحفيين بعد تصريحاته قائلاً: "هذه هي الحقيقة، أنتم من تصنعون المشاكل".
وأصدر المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بيانًا جاء كالتالي:
يعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين رفضه القاطع للتصريح الذي أدلى به محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
فوجئ المكتب التنفيذي بحارس النادي الأهلي ردًا على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي اليوم متضمنا كلاما به إساءة بالغة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية بادعائه أنها تخلق دائمًا المشاكل .. وهو ما يراه المكتب التنفيذي تجاوزا غير مقبول يتطلب التعامل معه بحزم.
وقام المكتب التنفيذي بإبلاغ النادي الأهلي رفضنا القاطع لتجاوز أحد لاعبيه من واقع تقديرنا الكامل للمؤسسة الرياضية بعيدا عن تصرفات شخص بداخلها.
ويطالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد إدارة النادي الأهلي بتصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه لاعبه محمد الشناوي وتعديل تصريحه فورًا والاعتذار عما بدر منه.. والتأكيد على احترام الصحافة المصرية وما تقوم به من دور عظيم، مع تأكيدنا الكامل بدعم النادي في مباراته بنهائي دوري الأبطال الإفريقي.
كما يؤكد المكتب التنفيذي أنه لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد تجاوز الشناوي بالتنسيق مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.
ويجلس الشناوي بديلًا للحارس مصطفى شوبير بعد عودته من إصابة طويلة في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.
وتحدثت تقارير صحفية عن خلافات بين الشناوي وكولر بسبب رغبة الحارس في المشاركة أساسيًا بعد عودته من الإصابة.
وأكد كولر في المؤتمر الصحفي أنه لا توجد أي مشاكل تخص مركز حراسة المرمى في الأهلي.
ويحل الترجي ضيفًا على الأهلي، غداً السبت، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بعدما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب دون أهداف يوم السبت الماضي.