محمد الشناوي ينفعل على صحفي قبل مواجهة الأهلي والترجي (فيديو)
انفعل محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي المصري، ردًا على سؤال أحد الصحفيين قبل ساعات من لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويحل الترجي ضيفًا على الأهلي، غداً السبت، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بعدما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب دون أهداف يوم السبت الماضي.
ووجه أحد الصحفيين التوانسة سؤالًا للشناوي بوصفه قائد الفريق حول كثرة المشاكل داخل غرف ملابس الأهلي في الفترة الأخيرة.
ورد حارس الأهلي: "هل تقصدني أنا؟ هل تتحدث عن مشكلة خاصة بي؟"، إلا أن الصحفي أكد حديثه عن مشاكل عامة داخل الفريق وليس لاعبًا بعينه.
واستطرد الشناوي قائلًا: "هل قرأت هذه الأنباء في الصحف المصرية؟ هذا هو حالها تختلق المشاكل التي لا وجود لها في الحقيقة".
ودخل حارس الأهلي في جدال مع الصحفيين بعد تصريحاته قائلاً: "هذه هي الحقيقة، أنتم من تصنعون المشاكل".
ويجلس الشناوي بديلًا للحارس مصطفى شوبير بعد عودته من إصابة طويلة في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.
وتحدثت تقارير صحفية عن خلافات بين الشناوي وكولر بسبب رغبة الحارس في المشاركة أساسيًا بعد عودته من الإصابة.
وأكد كولر في المؤتمر الصحفي أنه لا توجد أي مشاكل تخص مركز حراسة المرمى في الأهلي.