محمد الشناوي ينفعل على صحفي قبل مواجهة الأهلي والترجي (فيديو)

انفعل محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي المصري، ردًا على سؤال أحد الصحفيين قبل ساعات من لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي ضيفًا على الأهلي، غداً السبت، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بعدما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب دون أهداف يوم السبت الماضي.