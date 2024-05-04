أول رد من الأهلي المصري على متابعة إمام عاشور لمباريات الزمالك (صورة)

رد "مسؤول كبير" في النادي الأهلي المصري على إحدى الصور التي تم تداولها لإمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري.

ولاحظ متابعون أن عاشور يشاهد مباراة فريقه السابق الزمالك عبر أحد التطبيقات على الإنترنت من خلال ظهور صفحته الشخصية في البث.

وانتقل إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي إلى الأهلي المصري مطلع الموسم الحالي، بعد فترة احتراف قصيرة للغاية في أوروبا، وقد كان قبلها لاعبا بارزا في صفوف الزمالك.