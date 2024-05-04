أول رد من الأهلي المصري على متابعة إمام عاشور لمباريات الزمالك (صورة)
رد "مسؤول كبير" في النادي الأهلي المصري على إحدى الصور التي تم تداولها لإمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري.
ولاحظ متابعون أن عاشور يشاهد مباراة فريقه السابق الزمالك عبر أحد التطبيقات على الإنترنت من خلال ظهور صفحته الشخصية في البث.
وانتقل إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي إلى الأهلي المصري مطلع الموسم الحالي، بعد فترة احتراف قصيرة للغاية في أوروبا، وقد كان قبلها لاعبا بارزا في صفوف الزمالك.
وقالت قناة "dmc" المصرية، إن الأهلي لا يرى مشكلة في متابعة إمام عاشور لمباريات الزمالك، بل يرى الأمر طبيعيا كون الأبيض فريقا منافسا وكون إمام لاعب كرة أولا وأخيرا.
وربط كثيرون بين اهتمام إمام عاشور بمتابعة فريق الزمالك، وبين احتمالية عودته إلى النادي الأبيض مجددا؛ إذ عرف عنه أنه مشجع للنادي قبل أن يكون لاعبا فيه.
وقبل بضعة أسابيع قال أحد اللاعبين السابقين في نادي الزمالك، إن إمام عاشور كان يتابع معه إحدى مباريات الزمالك في منزله.
ويرتبط عاشور بعقد مع الأهلي مر منه أقل من عام، ويتبقى على نهايته 3 سنوات ونصف السنة؛ ما يصعب عمليا انتقاله إلى الزمالك.
وتردد أن عاشور يمتلك عروضا من أندية سعودية وأوروبية، بعد تألقه اللافت مع الأهلي المصري هذا الموسم.