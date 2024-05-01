بمهارة مذهلة.. هدف إمام عاشور الرائع في مرمى الإسماعيلي (فيديو)

أحرز إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي هدفًا رائعًا في مرمى الإسماعيلي، خلال في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل عاشور الهدف الثاني بعد مراوغة مدافع الإسماعيلي محمد عمار، داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة صاروخية على يسار أحمد عادل عبد المنعم، مسجلا هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 57.