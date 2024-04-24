تشيلسي ينقض على "هدف" ليفربول

وتلقى تشيلسي هزيمة مذلة بنتيجة 5-0 أمام آرسنال، يوم الثلاثاء، وتشير مصادر شبكة TEAMtalk إلى أنها قد تكون السبب في إقالة بوكيتينو من الفريق القاطن في ستامفورد بريدج.

وكشفت الشبكة أن نادي تشيلسي يفكر في تعيين روبن أموريم إذا غادر بوكيتينو هذا الصيف.

وكانت الخسارة أمام آرسنال القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للكثيرين، وأدت إلى "ضجة كبيرة" خلف الكواليس في تشيلسي.

ونقلت الشبكة عن مصادر داخل نادي تشيلسي أن بوكيتينو أصبح في أعين اللاعبين "رجلا ميتا يمشي".