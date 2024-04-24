تشيلسي ينقض على "هدف" ليفربول
دخل البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الحالي لفريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في بؤرة اهتمامات تشيلسي، لخلافة ماوريسيو بوكيتينو، في حال إقالته من تدريب الفريق، بعد الخسارة المدوية أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي.
وتلقى تشيلسي هزيمة مذلة بنتيجة 5-0 أمام آرسنال، يوم الثلاثاء، وتشير مصادر شبكة TEAMtalk إلى أنها قد تكون السبب في إقالة بوكيتينو من الفريق القاطن في ستامفورد بريدج.
وكشفت الشبكة أن نادي تشيلسي يفكر في تعيين روبن أموريم إذا غادر بوكيتينو هذا الصيف.
وكانت الخسارة أمام آرسنال القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للكثيرين، وأدت إلى "ضجة كبيرة" خلف الكواليس في تشيلسي.
ونقلت الشبكة عن مصادر داخل نادي تشيلسي أن بوكيتينو أصبح في أعين اللاعبين "رجلا ميتا يمشي".
ويبدو أموريم (39 عاماً) مرشّحاً قوياً للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، بعد تقارير أشارت إلى رغبة ليفربول باستقدامه بدلاً من الألماني يورغن كلوب الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم.
وتواصل وست هام أيضاً مع البرتغالي لخلافة الأسكتلندي ديفيد مويس.