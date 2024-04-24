بوكيتينو يقود تشيلسي إلى أسوأ رقم في تاريخ النادي

تكبد نادي تشيلسي خسارة أمام آرسنال هي الأثقل في تاريخ مواجهات الفريقين وذلك بنتيجة (5 ـ 0) ليبتعد 30 نقطة كاملة عن المتصدر آرسنال نفسه وذلك قبل أربع جولات من نهاية سباق البريمرليغ.

وفقد الفريق اللندني تقريبا كامل حظوظه في خوض إحدى المسابقات الأوروبية للأندية في الموسم المقبل بعدما أصبح يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

ونجح لاعبو آرسنال في فرض هيمنتهم منذ انطلاق المباراة عندما خطف البلجيكي تروسارد الهدف الأول بعد 4 دقائق فقط منهيا الشوط الأول على أسبقية ضئيلة.