بوكيتينو يقود تشيلسي إلى أسوأ رقم في تاريخ النادي
تكبد نادي تشيلسي خسارة أمام آرسنال هي الأثقل في تاريخ مواجهات الفريقين وذلك بنتيجة (5 ـ 0) ليبتعد 30 نقطة كاملة عن المتصدر آرسنال نفسه وذلك قبل أربع جولات من نهاية سباق البريمرليغ.
وفقد الفريق اللندني تقريبا كامل حظوظه في خوض إحدى المسابقات الأوروبية للأندية في الموسم المقبل بعدما أصبح يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة.
ونجح لاعبو آرسنال في فرض هيمنتهم منذ انطلاق المباراة عندما خطف البلجيكي تروسارد الهدف الأول بعد 4 دقائق فقط منهيا الشوط الأول على أسبقية ضئيلة.
وفي الشوط الثاني أضاف بن وايت الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 52 قبل أن يسجل كاي هافيرتز هدفين في الدقيقيتين 57 و65 ليعود بعدها بن وايت ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة 70.
وسجل تشيلسي تحت قيادة ماوروسيو بوكيتينو أسوأ حصيلة من الأهداف المقبولة حيث استقبلت شباكه 57 هدفا حتى الآن للمرة الأولى في تاريخ مشاركات النادي اللندني في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلقت شباك تشيلسي أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد على امتداد تاريخ الفريق، فيما ستكون الحصيلة مرشحة للارتفاع في 6 مباريات قادمة لرفاق كول بالمر.
وخسر تشيلسي خلال 32 مباراة خاضها في البريمرليغ 11 مرة مقابل 13 انتصارا و8 تعادلات.