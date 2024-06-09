النصر السعودي يرفض نجمي مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة برغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع الثنائي كارلوس كاسيميرو، وفاران، نجمي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو المقبل.

وبات "دوري روشن" يمثل قبلة لنجوم كرة القدم العالميين، منذ تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو شتاء 2023.

وذكرت تقارير سابقة، أن إدارة النصر بدأت مفاوضات بالفعل مع ممثلي اللاعب البرازيلي لضمه لصفوف "العالمي ليلعب بجوار زميله السابق كريستيانو رونالدو، وأيضا فاران ارتبط اسمه بالمفاوضات مع النصر.

ولكن الإعلامي الرياضي علي العنزي، قال في مساحة لحساب "بيان النصر" على منصة "إكس"، إن "نادي النصر لن يتعاقد مع أي من الثنائي كاسميرو و فاران".

وينتهي عقد البرازيلي كاسيميرو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في يونيو من عام 2025.