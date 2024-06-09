النصر السعودي يرفض نجمي مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة برغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع الثنائي كارلوس كاسيميرو، وفاران، نجمي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو المقبل.
وبات "دوري روشن" يمثل قبلة لنجوم كرة القدم العالميين، منذ تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو شتاء 2023.
وذكرت تقارير سابقة، أن إدارة النصر بدأت مفاوضات بالفعل مع ممثلي اللاعب البرازيلي لضمه لصفوف "العالمي ليلعب بجوار زميله السابق كريستيانو رونالدو، وأيضا فاران ارتبط اسمه بالمفاوضات مع النصر.
ولكن الإعلامي الرياضي علي العنزي، قال في مساحة لحساب "بيان النصر" على منصة "إكس"، إن "نادي النصر لن يتعاقد مع أي من الثنائي كاسميرو و فاران".
وينتهي عقد البرازيلي كاسيميرو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في يونيو من عام 2025.
وانضم كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، صيف 2022، قادما من ريال مدريد، وخاض الدولي البرازيلي 83 مباراة مع يونايتد، خلال الموسمَين الماضيَين، مُسهمًا بـ21 هدفًا (سجّل 12 هدفًا، وقدّم 9 تمريرات حاسمة).
أما رافائيل فاران، فقد قرر الرحيل عن صفوف "الشياطين الحمر"، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد رحلة امتدت 3 مواسم.
ومنذ انضمامه ليونايتد، شارك في 93 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وقدم تمريرة حاسمة.
وكان النصر خرج بموسم صفري 2023-2024، بعدما أنهى "العالمي" منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في المركز الثاني، خلف الهلال المتوج باللقب.
كما ودع النصر منافسات دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، وكذلك الخروج من دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وتسعى الإدارة لدعم صفوفها بقوة، الموسم المقبل، بصفقات عالمية من أجل العودة للمنافسة على البطولات بقوة.