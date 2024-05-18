منافس "غريب" للنصر والهلال السعوديين في صفقة فاران

كشفت تقارير إعلامية عن دخول ناد مكسيكي منافسا قويا لناديي النصر والهلال السعوديين للتعاقد مع الفرنسي رافاييل فاران، الذي أعلن رحيله عن مانشستر يونايتد رسميا، بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأصدر مانشستر يونايتد، أخيرا، بيانا عبر موقعه الرسمي، يعلن خلاله عن رحيل فاران، مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

كان فاران انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد في صيف 2021، وبعقد ينتهي في يونيو 2024.

وشارك صاحب الـ31 عامًا، في 93 مباراة مع مانشستر يونايتد بالمسابقات كافة، ونجح في تسجيل هدفين.