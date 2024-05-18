منافس "غريب" للنصر والهلال السعوديين في صفقة فاران
كشفت تقارير إعلامية عن دخول ناد مكسيكي منافسا قويا لناديي النصر والهلال السعوديين للتعاقد مع الفرنسي رافاييل فاران، الذي أعلن رحيله عن مانشستر يونايتد رسميا، بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.
وأصدر مانشستر يونايتد، أخيرا، بيانا عبر موقعه الرسمي، يعلن خلاله عن رحيل فاران، مع نهاية عقده في يونيو المقبل.
كان فاران انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد في صيف 2021، وبعقد ينتهي في يونيو 2024.
وشارك صاحب الـ31 عامًا، في 93 مباراة مع مانشستر يونايتد بالمسابقات كافة، ونجح في تسجيل هدفين.
وربطت تقارير، أخيرا، اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي وتحديدا ناديي النصر أو الهلال، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ولكن وفقا لموقع "tvazteca" فإن فاران اقترب من الانضمام لنادي تيغريس المكسيكي، مؤكدين أن الأمر حاليا أصبح مسألة وقت.
كما أكد الصحفي خوسيه رامون فرنانديز، عبر شبكة "ESPN" أن النادي المكسيكي يستعد لتكثيف مجهوداته للحصول على خدمات النجم الفرنسي، وسط منافسة شرسة من النصر والهلال، من أجل جلبه إلى الدوري السعودي.
وشارك المدافع الدولي بقميص يونايتد، خلال الموسم الجاري 2023/2024 في 30 مباراة؛ حيث سجل هدفًا خلال 2100 دقيقة لعب.
وخاض اللاعب صاحب الـ31 عامًا حاليًا بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه 93 مباراة؛ حيث سجل هدفين وصنع هدفًا.
وحصد اللاعب الفرنسي الدولي مع يونايتد، كأس كاراباو، في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب إريك تين هاغ.