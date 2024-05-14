رسميًّا: مانشستر يونايتد يعلن رحيل فاران

وبعد ثلاثة مواسم في أولد ترافورد، أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًّا، أعلن من خلاله أن الفرنسي فاران سيرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي

وانضم فاران إلى صفوف مانشستر يونايتد، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بيع نهائي، في أغسطس 2021.