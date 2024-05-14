رسميًّا: مانشستر يونايتد يعلن رحيل فاران
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنَّ مدافعه الفرنسي رافائيل فاران، سيغادر مانشستر يونايتد في الصيف، بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي بنهاية هذا الموسم.
وبعد ثلاثة مواسم في أولد ترافورد، أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًّا، أعلن من خلاله أن الفرنسي فاران سيرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي
وانضم فاران إلى صفوف مانشستر يونايتد، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بيع نهائي، في أغسطس 2021.
وخلال المواسم الثلاثة، خاض فاران 93 مباراة مع اليوتايتد، وحصل على بطولة وحيدة عندما رفع كأس كاراباو 2023 على ملعب ويمبلي على حساب نيوكاسل يونايتد.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز شارك فاران صاحب الـ30 عامًا حتى الآن في 67 مباراة، 58 منها كأساسي.
يذكر أن اسم فاران ارتبط منذ الصيف الماضي بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، لكن لم تنجح محاولات البيع بعد اهتمام ناديي النصر والاتحاد.