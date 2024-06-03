استجابة لرونالدو.. عرض لا يصدق من النصر السعودي لضمّ كاسيميرو

ووفق موقع CaughtOffside، اليوم الاثنين، فإن اللاعب المقصود هو لاعب وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو، إذ يجهز نادي النصر السعودي عرضًا لضمه بقيمة 90-100 مليون يورو.

وأشار التقرير، إلى أن النجم البرازيلي لم يكن سعيدًا للغاية في فترة وجوده بأولد ترافورد، خاصة في موسمه الثاني مع النادي، إذ بدا بعيدًا عن مستواه المعتاد وظهر عليه التقدم في العمر.

وأضاف التقرير: "لاعب ريال مدريد السابق هو هدف رئيس بالنسبة لنادي النصر السعودي، وأنهم على استعداد لدفع مبلغ ضخم لإنقاذ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من فترة صعبة قضاها مع الشياطين الحمر، إذ جرت محادثات أولية بين النادي السعودي وممثلي كاسيميرو، بينما يُقال أيضًا إن هناك اهتمامًا من منافسه الأهلي السعودي".