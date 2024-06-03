استجابة لرونالدو.. عرض لا يصدق من النصر السعودي لضمّ كاسيميرو
كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي يخطط للتعاقد مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
النصر السعودي يسعى لتعزيز صفوفه من أجل عدم تكرار ما حدث في الموسم المنصرم، وخسارة الألقاب جميعها، وخروج الفريق في موسم كريستيانو رونالدو الأول كاملًا، دون تحقيق أي لقب.
وذكرت تقارير في الآونة الأخيرة أن النجم البرتغالي دخل بنفسه في مفاوضات من أجل إقناع اللاعب بتحويل مساره إلى الدوري السعودي.
ووفق موقع CaughtOffside، اليوم الاثنين، فإن اللاعب المقصود هو لاعب وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو، إذ يجهز نادي النصر السعودي عرضًا لضمه بقيمة 90-100 مليون يورو.
وأشار التقرير، إلى أن النجم البرازيلي لم يكن سعيدًا للغاية في فترة وجوده بأولد ترافورد، خاصة في موسمه الثاني مع النادي، إذ بدا بعيدًا عن مستواه المعتاد وظهر عليه التقدم في العمر.
وأضاف التقرير: "لاعب ريال مدريد السابق هو هدف رئيس بالنسبة لنادي النصر السعودي، وأنهم على استعداد لدفع مبلغ ضخم لإنقاذ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من فترة صعبة قضاها مع الشياطين الحمر، إذ جرت محادثات أولية بين النادي السعودي وممثلي كاسيميرو، بينما يُقال أيضًا إن هناك اهتمامًا من منافسه الأهلي السعودي".
وشدد التقرير على أنه "تم إبلاغ كاسيميرو بأنه يعتبر أولوية بالنسبة للنصر، وبالتالي يُفهم أنه متحمس للانتقال، لذلك سيتعين على الناديين الآن التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة".
ووفقًا للتقرير بات رحيل كاسيميرو عن يونايتد، أمر لا شك فيه وهناك فرصة للنادي الإنجليزي أن يحصل على عرض قريب من الـ90 مليون يورو.
ويتجه مسؤولو النادي الإنجليزي، لجمع أموال كبيرة من خطوة التخلص من كاسيميرو بعد خروج آخرين مثل رافائيل فاران وأنتوني مارسيال، للمساعدة في إعادة بناء الفريق بعناصر أصغر سنًا.