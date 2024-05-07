تمت مراوغته 8 مرات.. مطالب بالتحاق كاسيميرو برونالدو أو ميسي

تلقى لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو انتقادات لاذعة من مشجعي مانشستر يونايتد في أمسية السقوط المهين للشياطين الحمر أمام كريستال بالاس برباعية نظيفة أمام كريستال بالاس الإثنين ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتسح كريستال بالاس شباك ضيفه المتعثر خلال الموسم الحالي بأربعة أهداف، ليرتقي إلى المركز 14 برصيد 43 نقطة، فيما تراجع المان يونايتد إلى المركز الثامن بـ 54 نقطة، ليبقى خارج دائرة الأندية المنافسة على المشاركة في المسابقات الأوروبية للأندية الموسم القادم.

وقدم قائد مانشستر يونايتد كاسيميرو واحدة من أسوأ مبارياته منذ انتقاله للفريق في صائفة 2022، محققا رقما قياسيا سلبيا غير مسبوق.

وبحسب مواقع التقييم والإحصاء، تمت مراوغة كاسيميرو 8 مرات من قبل لاعبي كريستال بالاس وهو أعلى معدل مراوغات للاعب خط الوسط البرازيلي طوال المواسم التي قضاها في ملعب أولد ترافورد مدافعا عن ألوان فريق الشياطين الحمر.