مفاجآت في قائمة المرشحين لمساعدة فليك في برشلونة

وأوضحت الصحيفة، أن أول لاعب اتصل به برشلونة هو تياغو ألكانتارا، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو ولن يستمر في آنفيلد، ولكنه يبلغ من العمر 33 عامًا فقط ،ويمكنه الاستمرار في اللعب، حيث لعب تياغو بمستوى عالٍ مع فليك في بايرن ميونخ ولديه علم جيد بالثقافة الألمانية خلال 7 سنوات في ميونخ (2013-2020)، كما أنه لاعب وسط موهوبا للغاية، وكان دائمًا يتمتع بشخصية جيدة وقوية، سيكون الخيار المثالي، لكن النادي يشعر ببعض التشاؤم بعد الاتصال بمحيطه.

أما خافي مارتينيز، البالغ من العمر 35 عامًا، فيواصل مسيرته الكروية في قطر، وقضى سابقا 9 سنوات في ميونخ (2012-2021) وهو أيضًا على قائمة برشلونة كأحد المساعدين المحتملين لفليك، هو أقرب إلى إنهاء مسيرته مقارنة بالمرشحين الآخرين، لكنه لم يلعب في برشلونة مثل تياغو أو بارترا.

بينما قضى بارترا، المدافع الذي تخرج من أكاديمية "لا ماسيا"، عامين فقط في بروسيا دورتموند وإتقانه للألمانية أقل بكثير من المرشحين الآخرين، لم يتصل برشلونة بعد بخافي مارتينيز أو بارترا، ولكنهما على قائمة المرشحين المستقبليين.

وفي محيط "كامب نو"، ذُكر أيضًا اسم راكيتيتش الذي يجيد الألمانية والإسبانية بشكل ممتاز وله ماضٍ في برشلونة، ولكن اللاعب لديه مسيرة في السعودية مع الشباب.