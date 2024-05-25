مفاجآت في قائمة المرشحين لمساعدة فليك في برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاجآت في القائمة التي يدرسها نادي برشلونة للتواجد كمساعد في الجهاز الفني الجديد الذي سيخوضه الألماني هانزي فليك، ومن المقرر تعيينه خلفا للإسباني تشافي هيرنانديز.
وأعلن برشلونة رحيل تشافي هيرنانديز عن منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الحالي.
وأكدت التقارير، أن الاتفاق رفقة المدير الفني الألماني انتهى بنجاح وتم تأكيده من قبل وكيل أعماله.
وأشارت التقارير إلى أن فليك سيصطحب معه مساعدين ألمانيين ضمن الجهاز الفني، من أجل المهمة الجديدة في الدوري الإسباني.
فيما أشارت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم السبت، إلى أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع مساعد لهانزي فليك يجيد اللغة الألمانية والإسبانية بشكل ممتاز ويكون حلقة وصل مباشرة مع الفريق.
وأوضحت أن ديكو، المدير الرياضي، وضع بنودا في الملف الذي سيتم على أساسه اختيار فليك، أولها أن يكون لاعبا سابقا على وشك إنهاء مسيرته، ولديه خبرة في التواجد تحت قيادة فليك، ومهارات تواصل ممتازة مع اللاعبين، وفهم عميق للثقافتين الألمانية والإسبانية.
ووفقا لـ"آس" ظهرت أسماء أولية على قائمة ديكو تشمل، تياغو ألكانتارا، وثاني المرشحين هو مارك بارترا، وثالث الأسماء هو تشافي مارتينيز.
وأوضحت الصحيفة، أن أول لاعب اتصل به برشلونة هو تياغو ألكانتارا، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو ولن يستمر في آنفيلد، ولكنه يبلغ من العمر 33 عامًا فقط ،ويمكنه الاستمرار في اللعب، حيث لعب تياغو بمستوى عالٍ مع فليك في بايرن ميونخ ولديه علم جيد بالثقافة الألمانية خلال 7 سنوات في ميونخ (2013-2020)، كما أنه لاعب وسط موهوبا للغاية، وكان دائمًا يتمتع بشخصية جيدة وقوية، سيكون الخيار المثالي، لكن النادي يشعر ببعض التشاؤم بعد الاتصال بمحيطه.
أما خافي مارتينيز، البالغ من العمر 35 عامًا، فيواصل مسيرته الكروية في قطر، وقضى سابقا 9 سنوات في ميونخ (2012-2021) وهو أيضًا على قائمة برشلونة كأحد المساعدين المحتملين لفليك، هو أقرب إلى إنهاء مسيرته مقارنة بالمرشحين الآخرين، لكنه لم يلعب في برشلونة مثل تياغو أو بارترا.
بينما قضى بارترا، المدافع الذي تخرج من أكاديمية "لا ماسيا"، عامين فقط في بروسيا دورتموند وإتقانه للألمانية أقل بكثير من المرشحين الآخرين، لم يتصل برشلونة بعد بخافي مارتينيز أو بارترا، ولكنهما على قائمة المرشحين المستقبليين.
وفي محيط "كامب نو"، ذُكر أيضًا اسم راكيتيتش الذي يجيد الألمانية والإسبانية بشكل ممتاز وله ماضٍ في برشلونة، ولكن اللاعب لديه مسيرة في السعودية مع الشباب.
واختتمت الصحيفة: "يدرك برشلونة أنه لن يكون من السهل العثور على شخصية مثل التي يبحث عنها، لكنه بدأ بالفعل في البحث، ما هو واضح بالنسبة للنادي هو أن فليك يجب أن يكون مدعومًا بشخص لديه معرفة كروية ووصول جيد إلى غرفة الملابس وإجادة الألمانية والإسبانية".
ويختتم برشلونة منافسات الموسم الحالي بمواجهة إشبيلية، يوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.
وضمن برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا، قبل الجولة الختامية للمسابقة.
فيما حسم ريال مدريد لقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة.