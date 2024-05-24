أول تعليق من تير شتيغن على اتهامه بتحريض برشلونة على إقالة تشافي
رد حارس مرمى نادي برشلونة أندريه تير شتيغن بقوة على المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام قريبة من الفريق الكتالوني حول الدور الخفي الذي لعبه في إقالة المدرب تشافي.
ونشرت وسائل الإعلام في إسبانيا تقارير تزعم أن الحارس الألماني طلب اجتماعا مع إدارة النادي لنقل غضب اللاعبين واستيائهم من المدرب تشافي هيرنانديز خصوصا بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا (4-2) في ديسمبر الماضي.
ووفقا لشبكة "راديو كات" (Radio Cat) الإسبانية، فإن الحارس الألماني، أخبر الإدارة بأن هناك بعض القلق بشأن نتائج البلوغرانا في موسم 2023 ـ 2024، والطريق التي يسير فيها النادي مع تشافي، مؤكدا قلق العديد من اللاعبين، الذين يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل المدرب.
وبعد ساعات من إقالة تشافي، الجمعة، خرج تير شتيغن ليرد على الأخبار التي تزعم أن له يدا في تحريض خوان لابورتا ومساعديه على تشافي.
وقال حارس البلوغرانا، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "القصة المنشورة تهاجم بشكل مباشر قيمي الشخصية، ولن أتسامح مع أي شخص يستخدم اسمي لخلق مشاعر سيئة، بناء على معلومات كاذبة".
وتابع: "إذا أردت أن أقول أو أبلغ عن شيء ما، سأكون دائما مباشرا جدا مع الشخص".
وكان تير شتيغن حظي بالثقة التامة من قبل مدربه (السابق) خلال الموسم الحالي وخاض 27 مباراة في الليغا و8 مباريات في دوري أبطال أوروبا.
يشار إلى أن نادي برشلونة أعلن الجمعة رسميا نهاية تجربة تشافي الذي لا يزال عقده ساري المفعول حتى يونيو 2025، فيما أشارت تقارير قريبة من النادي إلى أن إدارة خوان لابورتا اتفقت مع المدرب الألماني هانسي فليك لقيادة الفريق في موسم 2024 ـ 2025.