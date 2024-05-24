أول تعليق من تير شتيغن على اتهامه بتحريض برشلونة على إقالة تشافي

رد حارس مرمى نادي برشلونة أندريه تير شتيغن بقوة على المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام قريبة من الفريق الكتالوني حول الدور الخفي الذي لعبه في إقالة المدرب تشافي.

ونشرت وسائل الإعلام في إسبانيا تقارير تزعم أن الحارس الألماني طلب اجتماعا مع إدارة النادي لنقل غضب اللاعبين واستيائهم من المدرب تشافي هيرنانديز خصوصا بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا (4-2) في ديسمبر الماضي.

ووفقا لشبكة "راديو كات" (Radio Cat) الإسبانية، فإن الحارس الألماني، أخبر الإدارة بأن هناك بعض القلق بشأن نتائج البلوغرانا في موسم 2023 ـ 2024، والطريق التي يسير فيها النادي مع تشافي، مؤكدا قلق العديد من اللاعبين، الذين يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل المدرب.