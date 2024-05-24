برشلونة يعلن إقالة تشافي رسمياً

وقال بيان صادر عن برشلونة:" في اجتماع جرى في مدينة غوان غامبر الرياضية، أبلغ الرئيس خوان لابورتا تشافي هيرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب للفريق الأول في الموسم المقبل".

وأضاف البيان:" يريد نادي برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرة لا مثيل لها كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل التوفيق في العالم.

وتابع:" سيتولى تشافي هيرنانديز تدريب الفريق في مباراته الأخيرة كمدرب للفريق الأول يوم الأحد في إشبيلية.. وفي الأيام المقبلة، سيقدم نادي برشلونة تقريرًا عن الهيكل الجديد للفريق الأول".