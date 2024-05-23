تطورات مثيرة في مفاوضات برشلونة مع خليفة تشافي

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) عن تفاصيل الحديث الذي دار بين البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة والألماني هانز فليك المدير الفني الأسبق لفريق بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تكهنات حول اجتماع عقده ديكو ونائبه بويان كركيتش مع هانز فليك ووكيل أعماله بيني زاهافي بالعاصمة البريطانية لندن، ولكن هذا الاجتماع لم يحدث ودارت مكالمة هاتفية فقط بين ديكو وفليك.

وأوضح الصحيفة أن فليك أعطى الأولوية للرحيل إلى برشلونة رغم تلقيه عدة عروض مميزة من الدوري الإنجليزي على رأسها تشيلسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المحادثة التي دارت بين ديكو وفليك كانت إيجابية ومثمرة وشهدت الاتفاق على خطوط عريضة تمهيدًا لتوليه قيادة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.