لأول مرة هذا الموسم.. كورتوا يدخل التشكيلة الأساسية لريال مدريد
أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن حارس المرمى تيبو كورتوا سيبدأ أول مباراة هذا الموسم أمام قادش المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا السبت بعد تعافيه تماما من إصابتين في الركبة.
ومع ذلك سيتعامل المدرب الإيطالي بحذر مع كورتوا، الذي لم يلعب هذا الموسم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في أغسطس/ آب وتمزق في الغضروف المفصلي في مارس آذار.
ومن المقرر أن يشارك أندري لونين أساسيا في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ في مدريد يوم الأربعاء المقبل.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "المباراة الحاسمة التي نفكر بها، مباراة نهائية، هي مباراة الأربعاء ضد بايرن وسيلعب لونين. بعد ذلك سنرى ما سيحدث.. كورتوا بخير، سيلعب غدا بعد فترة طويلة للغاية. إنها أخبار جيدة بعودته، تماما مثل ميليتاو. يمكن لكورتوا المساهمة مع الفريق، إنه يشعر بحالة جيدة ومتحمس للغاية. نحن سعداء بعودته".
وحجز الأوكراني لونين مقعده في التشكيلة الأساسية لريال مدريد على حساب كيبا أريزابالاغا.
وكان لونين بطل ريال مدريد عندما تغلب على مانشستر سيتي ليبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما تصدى لركلتي ترجيح في الفوز 4-3 بعد أداء ملهم في مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل 1-1.
ومع ذلك، يعتبر كورتوا (31 عاما) أحد أفضل حراس المرمى في العالم ومن المرجح أن يستعيد مركزه الأساسي مع اقتراب ريال مدريد من الفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
واختير كورتوا كأفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بعد أن قدم أداء لا يُنسى، إذ تصدى لتسع تسديدات ليحرم ليفربول من الفوز ليحقق ريال لقبه الأوروبي 14 معززا رقمه القياسي بفوزه 1-صفر في باريس.
وعاد ميليتاو قلب دفاع البرازيل في أواخر مارس آذار الماضي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى أصيب بها في أغسطس الماضي وشارك أساسيا لأول مرة في الفوز الأسبوع الماضي على ملعب ريال سوسيداد.
وقال أنشيلوتي: "كنا سلبيين للغاية أمام بايرن. يجب أن نكون أكثر نشاطا. لذلك سيلعب ميليتاو غدا ليزيد من نسقه وإيقاعه.. نحن نفكر فقط في 'النهائي' يوم الأربعاء. لا نفكر فيما قد يحدث في غضون شهر. سنرى... ونأمل أن نتمكن قريبا من البدء في التطلع إلى الأمام، فهذا يعني أننا سنبلغ النهائي في لندن".
وقبل خمس جولات على نهاية الدوري المحلي، يتصدر فريق أنشيلوتي المسابقة برصيد 84 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن برشلونة و13 نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثالث.
ويستطيع الفريق تمديد رقمه القياسي في الفوز بلقب الدوري الإسباني وحصد البطولة للمرة 36 إذا تغلب على قادش وفشل برشلونة في الفوز في ملعب جيرونا في وقت لاحق غدا السبت.