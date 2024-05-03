لأول مرة هذا الموسم.. كورتوا يدخل التشكيلة الأساسية لريال مدريد

ومع ذلك سيتعامل المدرب الإيطالي بحذر مع كورتوا، الذي لم يلعب هذا الموسم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في أغسطس/ آب وتمزق في الغضروف المفصلي في مارس آذار.

ومن المقرر أن يشارك أندري لونين أساسيا في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ في مدريد يوم الأربعاء المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "المباراة الحاسمة التي نفكر بها، مباراة نهائية، هي مباراة الأربعاء ضد بايرن وسيلعب لونين. بعد ذلك سنرى ما سيحدث.. كورتوا بخير، سيلعب غدا بعد فترة طويلة للغاية. إنها أخبار جيدة بعودته، تماما مثل ميليتاو. يمكن لكورتوا المساهمة مع الفريق، إنه يشعر بحالة جيدة ومتحمس للغاية. نحن سعداء بعودته".

وحجز الأوكراني لونين مقعده في التشكيلة الأساسية لريال مدريد على حساب كيبا أريزابالاغا.