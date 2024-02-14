لونين يحصد ثمار تألقه مع ريال مدريد

كشف تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تتجه لتجديد تعاقد حارسها المتألق أندري لونين مع تحسين راتبه.

ويرتبط لونين بعقد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2025.

وقاد لونين ريال مدريد للفوز على لايبزيغ، بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، حيث تصدى لـ9 كرات صوبت على مرماه، على مدار شوطي المباراة، فيما أحرز إبراهيم دياز نجم الملكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ48.

وأشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في تصريحاته عقب المباراة بالحارس الأوكراني، قائلًا: "إنها أفضل مباراة خاضها لونين منذ أن التقيت به بكل تأكيد".