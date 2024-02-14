لونين يحصد ثمار تألقه مع ريال مدريد
كشف تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تتجه لتجديد تعاقد حارسها المتألق أندري لونين مع تحسين راتبه.
ويرتبط لونين بعقد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2025.
وقاد لونين ريال مدريد للفوز على لايبزيغ، بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، حيث تصدى لـ9 كرات صوبت على مرماه، على مدار شوطي المباراة، فيما أحرز إبراهيم دياز نجم الملكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ48.
وأشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في تصريحاته عقب المباراة بالحارس الأوكراني، قائلًا: "إنها أفضل مباراة خاضها لونين منذ أن التقيت به بكل تأكيد".
من جانبها، قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن إدارة ريال مدريد تخطط لمكافأة الحارس الشاب على تألقه ليحصد ثمار ما فعله من خلال توقيع عقد جديد معه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تأكيدات بالاستغناء عن كيبا وعودته إلى تشيلسي.
وأوضح التقرير: "إدارة الميرنغي ترى أن لونين يستحق أن يبقى ضمن صفوف الفريق، نظرًا للمستويات الرائعة التي قدمها مؤخرًا، وتحديدًا في مباراة لايبزيغ الأخيرة".
وأضافت: "ريال مدريد لن يجد صعوبة في الإبقاء على لونين، لأنه يرغب في الاستمرار، وهو ما دفع اللجنة الفنية لإجراء المفاوضات معه مباشرة عبر عقد جديد، يتضمن زيادة في الراتب".
ومن المُقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الـ6 من مارس المقبل، في معقل "الميرنغي" ملعب "سانتياغو برنابيو".