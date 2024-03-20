ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لعملية جراحية في الركبة

أعلن نادي ريال مدريد خضوع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة، اليوم الأربعاء، بسبب تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليمنى.

وقال النادي في بيان رسمي، إن "كورتوا سيبدأ عملية تعافيه في الأيام المقبلة".

وكان من المتوقع أن يعود الحارس البلجيكي الدولي (31 عامًا) للمشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تعرَّض لها في أغسطس الماضي.

وخضع كورتوا لفحص بالرنين المغناطيسي أمس أكد الضرر الذي لحق بركبته اليمنى.

وقال النادي في بيان: "بعد الفحوصات التي خضع لها اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا تيبو كورتوا على أنها تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى".