ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لعملية جراحية في الركبة
أعلن نادي ريال مدريد خضوع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة، اليوم الأربعاء، بسبب تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليمنى.
وقال النادي في بيان رسمي، إن "كورتوا سيبدأ عملية تعافيه في الأيام المقبلة".
وكان من المتوقع أن يعود الحارس البلجيكي الدولي (31 عامًا) للمشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تعرَّض لها في أغسطس الماضي.
وخضع كورتوا لفحص بالرنين المغناطيسي أمس أكد الضرر الذي لحق بركبته اليمنى.
وقال النادي في بيان: "بعد الفحوصات التي خضع لها اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا تيبو كورتوا على أنها تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى".
وتمثل الإصابة ضربة قوية لريال مدريد الذي سيضطر للتعامل مع فقدان خدمات واحد من أهم لاعبيه خلال المباراة المرتقبة بشدة في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي مطلع أبريل المقبل.
وانضم كورتوا إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في 2018 بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة خلال وجوده في ملعب ستامفورد بريدج.
وحصل الحارس المخضرم على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022، بعد قيامه بتسعة تصديات أمام ليفربول في باريس، ليحقق ريال مدريد حينها اللقب الـ 14 له في البطولة بعد الفوز 1-صفر.
وتعاقد ريال مدريد، الذي كان يملك حارسًا واحدًا فقط في قائمة الفريق الأول وهو الأوكراني أندري لونين عند إصابة كورتوا مطلع الموسم، مع كيبا أريزابالاغا، حارس تشيلسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، رغم أن الأوكراني فاز في نهاية المطاف بمعركة الحارس الأول للفريق.