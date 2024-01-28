"نصر" رونالدو أم إنتر ميامي ميسي؟.. الإجابة لدى الهلال

يلعب النصر وديًا أمام نظيره إنتر ميامي، الخميس المقبل، في بطولة كأس موسم الرياض الودية في مواجهة تنتظرها الجماهير لقيمة النجوم المشاركين فيها.

وبعيدًا عن الأسماء مثل لويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس، وأندرسون تاليسكا، وإيمريك لابورت، ومارسيلو بروزوفيتش، وغيرهم، هناك ثنائي ستحضر الجماهير من كافة أرجاء العالم حتى يشاهدوهما يلعبان ضد بعضهما البعض مرة أخرى.

الحديث هنا عن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث ستكون تلك المواجهة الأولى بينهما منذ مباراة العام الماضي بين نجوم الهلال والنصر بقيادة البرتغالي وباريس سان جيرمان في وجود ميسي.