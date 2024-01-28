"نصر" رونالدو أم إنتر ميامي ميسي؟.. الإجابة لدى الهلال
يلعب النصر وديًا أمام نظيره إنتر ميامي، الخميس المقبل، في بطولة كأس موسم الرياض الودية في مواجهة تنتظرها الجماهير لقيمة النجوم المشاركين فيها.
وبعيدًا عن الأسماء مثل لويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس، وأندرسون تاليسكا، وإيمريك لابورت، ومارسيلو بروزوفيتش، وغيرهم، هناك ثنائي ستحضر الجماهير من كافة أرجاء العالم حتى يشاهدوهما يلعبان ضد بعضهما البعض مرة أخرى.
الحديث هنا عن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث ستكون تلك المواجهة الأولى بينهما منذ مباراة العام الماضي بين نجوم الهلال والنصر بقيادة البرتغالي وباريس سان جيرمان في وجود ميسي.
إنتر ميامي مع ليونيل ميسي
في وجود ميسي نجح إنتر ميامي بتحقيق الفوز الأول له على الإطلاق بأي بطولة، وكان هذا في كأس الدوريات، التي شهدت وجود أندية من المكسيك وكندا، وسجل فيها ليونيل 10 أهداف وأصبح الهداف التاريخي لها في نسخة واحدة فقط.
إنتر ميامي أصبح أول فريق أمريكي يحقق تلك البطولة، حيث حققها من قبل فريقين من المكسيك هما ليون وكروز أزول، وكل الفرق الأمريكية التي وصلت للنهائي فشلت في الفوز به، وهما سياتل ساوندرز، وناشفيل.
بشكل إجمالي خاض إنتر ميامي 14 مباراة في وجود ميسي، سجل فيهم الأرجنتيني 11 هدفًا، وصنع 5، وحقق الفريق الفوز في 11 مباراة بنسبة انتصار 78% وخسر في مواجهتين، وتعادل في واحدة فقط بين الدوري الأمريكي، وكأس أمريكا المفتوح، وكأس الدوريات.
يعاني الفريق الأمريكي من مشاكل واضحة في عدة خطوط أبرزها الوسط والدفاع، وحلولها لن تكون تكتيكية فقط، ويجب الدخول إلى سوق الانتقالات لحلها، لكن أول صفقات الفريق وأبرزها في هذا الموسم كان المهاجم لويس سواريز زميل ميسي السابق في برشلونة.
النصر في وجود كريستيانو رونالدو
على الجانب الآخر، فقد خاض النصر 44 مباراة في كل البطولات في وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولم يحقق حتى الآن أي بطولة بعد مرور عام كامل على انضمام للفريق السعودي.
رونالدو سجل 38 هدفًا، وصنع 13 في كافة البطولات، وأكبر عدد من أهدافه كان في بطولة الدوري السعودي، وفاز النصر في 32 مباراة في وجود النجم البرتغالي من أصل 44 خاضها بنسبة انتصار 72%، وخسر 6، وتعادل في مثلها.
قائمة النصر أكثر تكاملًا من إنتر ميامي، وإن كان الفريق السعودي في حاجة لدعم دفاعي عاجل بعد الشكل الذي ظهر فيه دفاعه في النصف الأول من الموسم، وتلقيه لـ 23 هدفًا في 19 مباراة فقط كأسوأ دفاع في رباعي المقدمة، بل إن هناك فرقًا مثل الاتفاق في المركز الثامن، وتملك خط دفاع أقوى.
لا تنسوا الهلال
أرقام ميسي ورونالدو في النصر وإنتر ميامي متقاربة بالنسبة والتناسب، والفريقان يحققان نتائج متشابهة بالرغم من اختلاف قوة المنافسة بين السعودية والولايات المتحدة.
لكن الفريق الذي لا يجب أن يتم إغفاله في تلك المقارنة وهو الطرف الثالث في بطول كأس موسم الرياض الودية هو الهلال بكل ما يقدمه من مستويات في الموسم الجاري.
فالهلال يحلق بعيدًا في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن النصر وبأقوى هجوم ودفاع ودون أن يتعرض لأي هزيمة حتى تلك اللحظة.
الهلال سيكون صاحب كلمة الحسم في تلك البطولة الودية، على الأرجح، في تحديد الفريق الأفضل بين النصر وإنتر ميامي في وجود كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فمن سيتفوق على متصدر الدوري السعودي وأفضل فرق المملكة في هذا الموسم ربما سيستحق لقب الأفضل.