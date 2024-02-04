هل تلاعب رافا مارين بصورة إصابته من فيتور روكي؟ (شاهد)

أثار رافا مارين، لاعب فريق ديبورتيفو ألافيس، جدلا واسعا بعدما نشر صورة لقدمه ليثبت إصابته القوية بعد تدخل من فيتور روكي، لاعب برشلونة، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني، وتعرض بسببها لاعب البارسا للطرد.

وتعرض روكي للطرد الأول له بقميص البلوغرانا، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر الليغا، حيث حقق الفريق الفوز بنتيجة (3-1).

ونجح فيتور روكي في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63، وبعدها بدقائق، تلقى البطاقة الصفراء الأولى بسبب التحام قوي دون كرة.