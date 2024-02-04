هل تلاعب رافا مارين بصورة إصابته من فيتور روكي؟ (شاهد)
أثار رافا مارين، لاعب فريق ديبورتيفو ألافيس، جدلا واسعا بعدما نشر صورة لقدمه ليثبت إصابته القوية بعد تدخل من فيتور روكي، لاعب برشلونة، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني، وتعرض بسببها لاعب البارسا للطرد.
وتعرض روكي للطرد الأول له بقميص البلوغرانا، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر الليغا، حيث حقق الفريق الفوز بنتيجة (3-1).
ونجح فيتور روكي في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63، وبعدها بدقائق، تلقى البطاقة الصفراء الأولى بسبب التحام قوي دون كرة.
وفي الدقيقة 72، تلقى روكي، البطاقة الصفراء الثانية، بسبب تدخله العنيف على مدافع ديبورتيفو ألافيس، ليشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجهه.
ونشر رافا مارين صورة لساقه بعد تدخل روكي عليها، قائلا إن الصورة تتحدث عن نفسها بإظهار إصابة دامية في قدمه، ليوضح أن الحكم كان محقا في الطرد وليس كما نشر بأنه هو من تدخل على لاعب البلوغرانا.
وقام جمهور نادي برشلونة باتهام اللاعب بتزيف إصابته بعد نشر صورا له في التدريبات تظهر قدمه وبها وشم، ولكن الصورة التي نشرها للإصابة لا يوجد بها نفس الوشم، وهو ما أثار استغراب الجميع متهمين اللاعب بأنه قام بنشر صورة زائفة، وزعموا أيضا أن الصورة تخص زميله في الفريق أليكس سولا، الذي لديه وشم في الصورة.
ثم قال مارين بنشر صورة جديدة للرد على اتهامه بتزييف الإصابة، معلقا: "هذه صورة لساقي اليمنى كاملة".
وبهذا الانتصار، يخرج برشلونة بفوزه الثاني على التوالي ويرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 57 نقطة، وله مباراة في الجولة الحالية ضد أتلتيكو مدريد، مساء الأحد.
فيما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.