رد فعل برشلونة بعد طرد روكي المثير للجدل
أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن ضيقه بعد الطرد الذي ناله لاعبه فيكتور روكي، في مواجهة ألافيس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالدوري الإسباني.
وفاز برشلونة 3-1 على مضيفه ألافيس بفضل أهداف روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي غندوغان والبديل فيكتور روكي الذي طرده الحكم لحصوله على الإنذار الثاني.
وأكمل برشلونة الثلاثية بتسديدة من روكي الذي نزل بدلا من غندوغان في الدقيقة 63.
وطرد اللاعب البرازيلي بعد تسع دقائق أخرى لحصوله على إنذارين بسبب اعتداء بالمرفق على ناهويل تيناغليا وخطأ على رافا مارين.
وقال تشافي في تصريحاته عقب المباراة: "سنُقدّم استئنافا لطرد فيكتور روكي فهذا خطأ تحكيمي أضر بالفريق، روكي لاعب هداف صاحب لمسة مثالية، سيمنحنا الكثير في العمق وكان جيدا جداً، الطرد غير صحيح وغير عادل".
وأضاف: "أعتقد أننا ندفع ثمن قضية نيغريرا، اليوم عانينا من خطأ تحكيمي آخر، أطلب فقط أن يسمحوا لنا بالمنافسة، هذا كل شيء".
وعن التصريحات التي صدرت عن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ضده، أشار تشافي: "ليس لدي شيء يقال له، لدي علاقة جيدة جداً معه، ربما شعر بالضغط بسبب كلماتي ولكن ليس لدي شيء أقوله لأنشيلوتي حقاً، كل احترامي لكارلو".
ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 50 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي سيواجه أتلتيكو مدريد غدا الأحد وبفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي يواجه ريال سوسيداد.