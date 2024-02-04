رد فعل برشلونة بعد طرد روكي المثير للجدل

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن ضيقه بعد الطرد الذي ناله لاعبه فيكتور روكي، في مواجهة ألافيس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالدوري الإسباني.

وفاز برشلونة 3-1 على مضيفه ألافيس بفضل أهداف روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي غندوغان والبديل فيكتور روكي الذي طرده الحكم لحصوله على الإنذار الثاني.

وأكمل برشلونة الثلاثية بتسديدة من روكي الذي نزل بدلا من غندوغان في الدقيقة 63.

وطرد اللاعب البرازيلي بعد تسع دقائق أخرى لحصوله على إنذارين بسبب اعتداء بالمرفق على ناهويل تيناغليا وخطأ على رافا مارين.