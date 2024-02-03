ردٌّ صادم من أنشيلوتي على تشافي

وجَّه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ردًا قويًا على تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بشأن التصريحات الهجومية التي أطلقها الأخير على قناة ريال مدريد.

وكان تشافي قال إن الحكام يتأثرون بانتقادات تلفزيون "ريال مدريد"، وهو ما اعتبر أنه "يشوه المسابقة بعض الشيء".

وأكد مدرب البارسا أنه يتفق تمامًا مع تصريحات رئيس النادي خوان لابورتا، الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين".