ردٌّ صادم من أنشيلوتي على تشافي

ردٌّ صادم من أنشيلوتي على تشافي
وجَّه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ردًا قويًا على تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بشأن التصريحات الهجومية التي أطلقها الأخير على قناة ريال مدريد.
وكان تشافي قال إن الحكام يتأثرون بانتقادات تلفزيون "ريال مدريد"، وهو ما اعتبر أنه "يشوه المسابقة بعض الشيء".
وأكد مدرب البارسا أنه يتفق تمامًا مع تصريحات رئيس النادي خوان لابورتا، الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين".
وجاء ردُّ أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد، التي تجمع الفريقين، غدًا الأحد، في الدوري الإسباني، حيث قال: "رأيي هو أنني مدرب محترف، ولا أريد حتى النزول إلى هذا المستوى احترامًا لكرة القدم الإسبانية، إنه ليس مستوى احترافيًا، لهذا لا تسألونني عن هذا الموضوع لأنني لا أريد أن أنزل لهذا المستوى".
وبسؤال عن هل أصبح الديربي ضد أتلتيكو أقوى من الكلاسيكو في الوقت الراهن؟، أجاب: "هي عبارة عن مباريات بنسق عالٍ مع الكثير من التوتر، ولكنهما مباراتان بنفس النسق، ويمتلك الفريقان سواء أتلتيكو مدريد أو برشلونة الجودة والتنظيم، بالتالي فهي مباريات من مستوى عالٍ جدًا".
وعن مواجهة دييغو سيميوني، أشار: "إنه أحد أكثر المدربين الذين يصعب مواجهتهم نعم، لأنه يدير فريقه بشكل جيد جدًا، إنه أحد أكثر الخصوم الذين أحترمهم لقدرته الكبيرة على قراءة المباريات".
وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا للفريقين، خاصة "الميرنغي"، حيث التقيا خلال الشهر الماضي مرتين في كأس السوبر الإسباني وكأس الملك، وفاز الملكي في الأولى (5-3)، ورد الروخيبلانكوس الصفعة في الكأس بنتيجة (4-2).
وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بتفوق أتلتيكو مدريد (3-1) على الريال، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الملكي هذا الموسم في الليغا التي يحتل صدارتها برصيد 57 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو ثالثًا بـ47 نقطة.