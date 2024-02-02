تشافي يشن هجوما على قناة ريال مدريد

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي: "قلت إنه لا يعجبني التأثير على الحكام وهم يفعلون ذلك كل أسبوع. أعتقد أن هذا يشوه المسابقة بعض الشيء. يتم التأثير على الحكام، وهذا ما نراه".

وأكد مدرب البارسا أنه يتفق تماماً مع تصريحات رئيس النادي خوان لابورتا، الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين".

وقال: "هذا يشوه المسابقة بالكامل، ويؤثر عليهم بالكامل، وهذا ما يراه حتى الأعمى".