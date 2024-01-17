آخر تطورات أزمة دانيلو السعيد مع منتخب العراق
كشفت تقارير إعلامية آخر تطورات أزمة دانيلو السعيد، لاعب المنتخب العراقي، الذي غادر بعثة "أسود الرافدين" عائدًا إلى فريقه النرويجي سانديفيورد، قبل مواجهة اليابان الجمعة المقبل، بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا المقامة حاليًّا في قطر.
وغادر السعيد البعثة بشكل مفاجئ، أمس الثلاثاء، ولم يتم الكشف حتى الآن عن الأسباب وراء قراره، فيما ذكرت تقارير أن إدارة الاتحاد العراقي تدخلت لإثناء اللاعب عن قراره ولكنه تمسك بموقفه.
ولم يشترك السعيد في مواجهة إندونيسيا التي انتهت بفوز العراق (4-1)، إذ تم استبعاده إلى المدرجات مع الثنائي أكام هاشم لاعب أربيل، ومحي الدين المحترف بالدوري السويدي.
ووفقًا لما ذكرته قناة الرابعة الرياضية العراقية، اليوم الأربعاء، فإن خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، رفض أي تدخل من أجل إعادة دانيلو السعيد إلى الفريق وتمسك برأيه.
ويعد دانيلو السعيد واحدًا من أبرز المحترفين الذين تم عمل أوراقهم الرسمية لتمثيل المنتخب العراقي خلال الفترة الماضية، إذ شارك مع منتخب بلاده في عدد من المباريات أبرزها ضد قطر في بطولة الأردن الرباعية التي جرت في نوفمبر الماضي.
ويلعب منتخب العراق في المباراة الثانية له ضد اليابان يوم الجمعة المقبل، ويختتم دور المجموعات بمواجهة فيتنام.