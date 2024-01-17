آخر تطورات أزمة دانيلو السعيد مع منتخب العراق

كشفت تقارير إعلامية آخر تطورات أزمة دانيلو السعيد، لاعب المنتخب العراقي، الذي غادر بعثة "أسود الرافدين" عائدًا إلى فريقه النرويجي سانديفيورد، قبل مواجهة اليابان الجمعة المقبل، بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا المقامة حاليًّا في قطر.

وغادر السعيد البعثة بشكل مفاجئ، أمس الثلاثاء، ولم يتم الكشف حتى الآن عن الأسباب وراء قراره، فيما ذكرت تقارير أن إدارة الاتحاد العراقي تدخلت لإثناء اللاعب عن قراره ولكنه تمسك بموقفه.