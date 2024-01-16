تقرير: دانيلو السعيد يرحل عن بعثة منتخب العراق

كشفت تقارير إعلامية أن دانيلو السعيد، نجم منتخب العراق والمحترف في صفوف سانديفيورد النرويجي، قرر مغادرة بعثة منتخب بلاده المشاركة في كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر؛ نظرا لعدم مشاركته أساسيا والاعتماد عليه في أولى مباريات الفريق أمس أمام إندونيسيا.

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي يوم أمس بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي.

وفي بطولة كأس آسيا 2023، يلعب المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.