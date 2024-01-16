تقرير: دانيلو السعيد يرحل عن بعثة منتخب العراق
كشفت تقارير إعلامية أن دانيلو السعيد، نجم منتخب العراق والمحترف في صفوف سانديفيورد النرويجي، قرر مغادرة بعثة منتخب بلاده المشاركة في كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر؛ نظرا لعدم مشاركته أساسيا والاعتماد عليه في أولى مباريات الفريق أمس أمام إندونيسيا.
وتغلب المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي يوم أمس بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي.
وفي بطولة كأس آسيا 2023، يلعب المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.
وذكرت قناة الرابعة الرياضية العراقية، عبر حسابها الموثق على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن "لاعب العراق دانيلو السعيد غادر بعثة المنتخب في قطر من دون معرفة الأسباب".
فيما ذكرت تقارير أخرى أن اللاعب رفض التواجد في التدريبات الصباحية، وجرت محاولات من أعضاء بعثة المنتخب العراقي لإثنائه عن قرار الرحيل لكنها باءت بالفشل.
ولم يصدر الاتحاد العراقي أي بيان رسمي حتى الآن بشأن الموقف النهائي للاعب.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الياباني على استاد المدينة التعليمية يوم التاسع عشر من شهر يناير الجاري، على أن يواجه فيتنام في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.