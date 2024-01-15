كأس أمم آسيا.. منتخب العراق يستهل مبارياته بفوز ثلاثي على إندونيسيا (فيديو)
استهل منتخب العراق مشواره في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الاثنين، بالفوز 3-1 على إندونيسيا، في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد لحساب المجموعة الرابعة.
تقدم المنتخب الملقب باسم "أسود الرافدين" في النتيجة بعد مرور 17 دقيقة عن طريق مهند علي.
وأدرك منتخب إندونيسيا التعادل في الدقيقة 37 عبر مارسيلينو فيردينان.
وأعاد أسامة رشيد التقدم للعراق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يعزز أيمن حسين النتيجة للعراق في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.
وحصد منتخب العراق بهذا الفوز ثلاث نقاط ليبدأ مشواره في كأس آسيا بأفضل طريقة ممكنة، قبل مواجهة مهمة مع اليابان يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية.
وبهذا الفوز يتساوى الفريق العراقي مع منتخب اليابان في رصيد النقاط وفارق الأهداف، بعد فوز الأخير على فيتنام 4-2، أمس السبت.
ويأتي المنتخبان الفيتنامي والإندونيسي في المركزين الثالث والرابع دون رصيد.