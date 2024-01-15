كأس أمم آسيا.. منتخب العراق يستهل مبارياته بفوز ثلاثي على إندونيسيا (فيديو)

وحصد منتخب العراق بهذا الفوز ثلاث نقاط ليبدأ مشواره في كأس آسيا بأفضل طريقة ممكنة، قبل مواجهة مهمة مع اليابان يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية.

وبهذا الفوز يتساوى الفريق العراقي مع منتخب اليابان في رصيد النقاط وفارق الأهداف، بعد فوز الأخير على فيتنام 4-2، أمس السبت.

ويأتي المنتخبان الفيتنامي والإندونيسي في المركزين الثالث والرابع دون رصيد.