برشلونة يعاقب موظفًا أهان فينيسيوس جونيور
قرر برشلونة معاقبة ميكيل كامبس، نائب المتحدث الرسمي لبرشلونة؛ بسبب إهانة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.
وكتب كامبس عبر حسابه في منصة "X" بعد فوز ريال مدريد على سبورتينغ براغا بدوري أبطال أوروبا: "الأمر ليس مرتبطا بالعنصرية، لكن فينيسيوس جونيور يستحق صفعة على وجهه كونه أصبح مهرجا وكسولا".
وبحسب برنامج "ريليفو" الإسباني فإن برشلونة قرر معاقبة ميكيل كامب بعدم السماح له بالسفر لحضور مباراة الكلاسيكو لكرة السلة الليلة.
ويستضيف ريال مدريد في وقت لاحق اليوم الخميس، منافسه برشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لكرة السلة في ملعب ويزينك سنتر.
ومن المتوقع أن يكون فينيسيوس أساسيا في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم السبت المقبل في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة من 10 مباريات إذ فاز 8 مرات وتعادل مرة وخسر مرة.
ويحتل برشلونة المركز الثالث ويملك 24 نقطة من الفوز 7 مرات و3 تعادلات ولم يخسر.
تعليق تشافي
وفي تعلق له على الحادثة قال تشافي مدرب برشلونة: "لقد حذف كامبس التغريدة بالفعل، أليس كذلك؟ هذا يعني شيئا".
وأضاف: "لا يعجبني أي شيء يثير التوتر، سواء كان الضغط على الحكام أو هذه التغريدة، يجب أن يكون لدينا كلاسيكو مع الكثير من اللعب النظيف والاحترام والتقدير المتبادل".
وتابع: "كان لدينا مباريات ضد ريال مدريد في الماضي مع الكثير من التوتر، ولن أكون الشخص الذي يجدد ذلك هذه المرة".