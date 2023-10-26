برشلونة يعاقب موظفًا أهان فينيسيوس جونيور

تعليق تشافي

وفي تعلق له على الحادثة قال تشافي مدرب برشلونة: "لقد حذف كامبس التغريدة بالفعل، أليس كذلك؟ هذا يعني شيئا".

وأضاف: "لا يعجبني أي شيء يثير التوتر، سواء كان الضغط على الحكام أو هذه التغريدة، يجب أن يكون لدينا كلاسيكو مع الكثير من اللعب النظيف والاحترام والتقدير المتبادل".

وتابع: "كان لدينا مباريات ضد ريال مدريد في الماضي مع الكثير من التوتر، ولن أكون الشخص الذي يجدد ذلك هذه المرة".