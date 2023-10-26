رغم سجله المثير للقلق.. لماذا لا يهتم برشلونة بتعيين خيل مانزانو حكمًا للكلاسيكو؟

في المقابل، حقق ريال مدريد الفوز في 37 مباراة من أصل 47 مع مانزانو، بنسبة فوز بلغت 78.72%.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن الأمر "الفاضح" هو السجل التأديبي لمانزانو مع لاعبي برشلونة لأنه الفريق الذي عانى من أكبر عدد من حالات الطرد مع مانزانو.

وأشهر مانزانو 10 بطاقات حمراء للاعبي برشلونة، منها أربع صفراء مزدوجة و6 بطرد مباشر.

والفريق الثاني الذي تعرض لأكبر عدد من عمليات الطرد المباشر من مانزانو هو مالاغا بأربع مرات.