رغم سجله المثير للقلق.. لماذا لا يهتم برشلونة بتعيين خيل مانزانو حكمًا للكلاسيكو؟
تم اختيار الحكم خيسوس خيل مانزانو لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم السبت في قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
وتساءلت صحيفة "سبورت" عن سبب عدم اهتمام برشلونة بتعيين خيل مانزانو حكما للكلاسيكو رغم أن سجله مع النادي الكتالوني "مثير للقلق للغاية".
وأدار مانزانو لبرشلونة 36 مباراة، محققًا 22 فوزًا وسبعة تعادلات وسبع خسائر، أي أن البلوغرانا لم يحقق الفوز في 10 مباريات من بين 36 مع مانزانو، وهو ما يمثل نسبة فوز تزيد قليلاً على 61%.
في المقابل، حقق ريال مدريد الفوز في 37 مباراة من أصل 47 مع مانزانو، بنسبة فوز بلغت 78.72%.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن الأمر "الفاضح" هو السجل التأديبي لمانزانو مع لاعبي برشلونة لأنه الفريق الذي عانى من أكبر عدد من حالات الطرد مع مانزانو.
وأشهر مانزانو 10 بطاقات حمراء للاعبي برشلونة، منها أربع صفراء مزدوجة و6 بطرد مباشر.
والفريق الثاني الذي تعرض لأكبر عدد من عمليات الطرد المباشر من مانزانو هو مالاغا بأربع مرات.
وطرد مانزانو كلًّا من ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز وليفاندوفسكي من برشلونة.
ومن جانبه تعرَّض ريال مدريد لأربع حالات طرد فقط في 47 مباراة مع مانزانو، كانت 3 منها بالبطاقة الصفراء المزدوجة وواحدة فقط بالحمراء المباشرة.
وريال مدريد هو الفريق الذي أدار له مانزانو أكبر عدد من المباريات بواقع 47 مباراة، والثاني هو برشلونة، وفاز الميرنغي مع مانزانو في 37 مباراة، وتعادل 5 مرات وخسر 5 مرات.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة من 10 مباريات إذ فاز 8 مرات وتعادل مرة وخسر مرة.
ويحتل برشلونة المركز الثالث ويملك 24 نقطة من الفوز 7 مرات و3 تعادلات ولم يخسر.