فينيسيوس يعلق على تعرضه للعنصرية في مباراة ريال مدريد وإشبيلية
علق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على واقعة العنصرية التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام إشبيلية.
وتعادل ريال مدريد بهدف لمثله أمام إشبيلية، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وكان إشبيلية أعلن طرد أحد مشجعيه وإبلاغ الشرطة عنه بسبب سلوكه العنصري، وذلك في بيان للنادي أكد خلاله أنه سيقوم بتطبيق اللائحة الخاصة به وسيطرد المشجع بشكل كامل ويجرده من عضويته بعد هتافه العنصري على فينيسيوس جونيور.
وعبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فينيسيوس: "تهانينا لإشبيلية على تدخلهم السريع بحلقة حزينة أخرى في كرة القدم الإسبانية".
وأضاف: "لسوء الحظ، تمكنت من الوصول إلى مقطع الفيديو لعمل عنصري آخر في مباراة السبت، قامت به طفلة هذه المرة، أنا آسف جدًّا لأنه لا يوجد أحد ليعلمك، أنا أستثمر، وأستثمر كثيرًا في التعليم بالبرازيل لتدريب المواطنين على مواقف مختلفة عن هذه".
وتابع: "يتم تداول أوجه العنصرية اليوم على المواقع الإلكترونية كما هي الحال في العديد من المناسبات الأخرى".
وأردف: "أتمنى أن تقوم السلطات الإسبانية بدورها وتغيير التشريعات لمرة واحدة وإلى الأبد، يجب أن يعاقب هؤلاء الأشخاص جنائيًّا أيضًا".
وأتم: "ستكون هذه كخطوة أولى رائعة في التحضير لكأس العالم 2030 وأنا جاهز للمساعدة، آسف على تكرار الحديث عن الأمر، ولكن هذه هي الحالة رقم 19، والعدد في ازدياد".
ورفع الريال رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن جيرونا و4 نقاط عن برشلونة، ورفع إشبيلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.
وأوقف إشبيلية انتصارات ريال مدريد في الليغا، لتشتعل المنافسة على الصدارة قبل أسبوع من صدام كلاسيكو الأرض أمام الغريم التقليدي برشلونة.