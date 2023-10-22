فينيسيوس يعلق على تعرضه للعنصرية في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على واقعة العنصرية التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام إشبيلية.

وتعادل ريال مدريد بهدف لمثله أمام إشبيلية، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان إشبيلية أعلن طرد أحد مشجعيه وإبلاغ الشرطة عنه بسبب سلوكه العنصري، وذلك في بيان للنادي أكد خلاله أنه سيقوم بتطبيق اللائحة الخاصة به وسيطرد المشجع بشكل كامل ويجرده من عضويته بعد هتافه العنصري على فينيسيوس جونيور.

وعبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فينيسيوس: "تهانينا لإشبيلية على تدخلهم السريع بحلقة حزينة أخرى في كرة القدم الإسبانية".