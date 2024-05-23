تعليق نادر وهام من رئيس الأهلي المصري حول محمد صلاح

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، عن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في تعليق نادر وهام، مشيدًا في الوقت نفسه بإمكانيات النجم المصري الكبيرة.

وقال محمود الخطيب في حوار أجراه مع شبكة "CNN": "محمد صلاح لاعب رائع جدًّا، يمتلك إمكانات فنية وبدينة هائلة، إنه لاعب محترف ويعرف كيف يقدم نفسه للعالم كله".

وأضاف: "أعتقد أن ليفربول بتاريخه وجماهيره يأملون في بقاء محمد صلاح، لقد فاز بالدوري الإنجليزي والألقاب الأوروبية، كما أتمنى في يوم من الأيام لصلاح والمنتخب المصري أن يتوجا بلقب كأس الأمم الأفريقية".