تعليق نادر وهام من رئيس الأهلي المصري حول محمد صلاح
تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، عن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في تعليق نادر وهام، مشيدًا في الوقت نفسه بإمكانيات النجم المصري الكبيرة.
وقال محمود الخطيب في حوار أجراه مع شبكة "CNN": "محمد صلاح لاعب رائع جدًّا، يمتلك إمكانات فنية وبدينة هائلة، إنه لاعب محترف ويعرف كيف يقدم نفسه للعالم كله".
وأضاف: "أعتقد أن ليفربول بتاريخه وجماهيره يأملون في بقاء محمد صلاح، لقد فاز بالدوري الإنجليزي والألقاب الأوروبية، كما أتمنى في يوم من الأيام لصلاح والمنتخب المصري أن يتوجا بلقب كأس الأمم الأفريقية".
وتطرَّق رئيس الأهلي المصري للحديث عن إنجاز منتخب المغرب باحتلال المركز الرابع في كأس العالم 2022، قائلًا: "المنتخب المغربي أعطانا جميعًا حلمًا وطموحًا بالوصول للمراكز الأولى في كرة القدم العالمية، المنتخبات العربية والأفريقية تمتلك العديد من المواهب وأساطير في كرة القدم".
وأتم: "من خلال الإعداد والاحتكاك الجيد تستطيع المنتخبات العربية والأفريقية الوصول إلى مراحل متقدمة للغاية في المونديال، لقد أثبت منتخب المغرب للعالم كله قدرته على تحقيق ذلك، وأتمنى في المستقبل القريب للمنتخبات العربية والأفريقية الوصول للمباراة النهائية في كأس العالم".
وينتظر النادي الأهلي مواجهة نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيسعى الفريق الأحمر لحسمه للمرة الثانية عشرة، علمًا بأنّ مواجهة الذهاب على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، انتهت بالتعادل السلبي.