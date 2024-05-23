موعد انضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي

شهدت مفاوضات انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي تطورًا جديدًا.

وكان محمد صلاح على رأس اللاعبين المطلوب التعاقد معهم مطلع الموسم الحالي، بعد تلقيه اهتمامًا من جانب عدة أندية سعودية على رأسها الهلال والاتحاد.

ولكن النجم المصري قرَّر البقاء مع ليفربول بناء على طلب ناديه الذي تمسك بخدماته في الموسم الجاري.