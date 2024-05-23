موعد انضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي
شهدت مفاوضات انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي تطورًا جديدًا.
وكان محمد صلاح على رأس اللاعبين المطلوب التعاقد معهم مطلع الموسم الحالي، بعد تلقيه اهتمامًا من جانب عدة أندية سعودية على رأسها الهلال والاتحاد.
ولكن النجم المصري قرَّر البقاء مع ليفربول بناء على طلب ناديه الذي تمسك بخدماته في الموسم الجاري.
ولم يحقق ليفربول أي بطولات هذا الموسم سوى كأس رابطة المحترفين بعدما حلَّ ثالثًا في الدوري الإنجليزي كما ودع الدوري الأوروبي من ربع النهائي وخرج من كأس الاتحاد على يد مانشستر يونايتد.
ووضع صلاح حدًّا للتكهنات حول رحيله لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه بمنصة X وعد خلالها جماهير ليفربول بالقتال من أجل تحقيق البطولات في الموسم الجديد.
وقال فيليكس دياز ، رئيس تحرير صحيفة (ماركا) الإسبانية، عبر برنامج (دورينا غير) إن صلاح يرغب في الانتقال للدوري السعودي ويحب القدوم لدوري روشن.
وأضاف:" يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق ضغط بقوة لإفساد رحيل صلاح في بداية الموسم لدوري روشن، ولكن بعد رحيل كلوب لن يكون انتقال صلاح للمملكة أمرًا صعبًا".
وأشار إلى أن صلاح لن يكون النجم العالمي الوحيد الذي سينضم إلى الدوري السعودي، موضحًا أن الرابطة تتفاوض مع نجوم عالميين كبار لتدعيم أندية دوري روشن.
وأكد أن صلاح سيرحل لدوري روشن عقب نهاية عقده مع ليفربول في صيف 2025.
وتولى المدرب الهولندي أرني سلوت قيادة ليفربول خلفًا للألماني يورغن كلوب.