الترجي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا
كشفت تقارير صحفية، عن موقف محمد أمين بن حميدة، الظهير الأيسر للترجي التونسي، من المشاركة أمام الأهلي المصري في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستضيف الأهلي نظيره الترجي، مساء السبت المقبل، في إطار مواجهة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
وكان ابن حميدة قد تعرض لإصابة خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس بين الفريقين.
وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي، على أن يكون الحسم في لقاء العودة بالقاهرة.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الصباح" التونسية، اليوم الثلاثاء، فإن محمد أمين بن حميدة سيكون ضمن بعثة الفريق التي تسافر، غدًا الأربعاء، إلى القاهرة، وذلك بعد خضوعه لفحوصات دقيقة وتبين عدم خطورة الإصابة، لتبقى مشاركته في النهائي واردة.
ويعد اللاعب صاحب الـ28 عاما أحد ركائز الترجي الأساسية؛ إذ إنه شارك في 31 مباراة خلال الموسم الجاري صنع خلالهم هدفين.
ووفقا لموقع "سوفا سكور"، يعد المدافع التونسي خامس أفضل اللاعبين في الموسم الجاري مع الفريق بتقييم "7.17".
ويحتاج الأهلي في مباراة العودة إلى الفوز بأي نتيجة لحصد اللقب الـ12 لدوري أبطال أفريقيا، في حين يحتاج الترجي إلى التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب الخامس في البطولة القارية.