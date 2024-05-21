الترجي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن موقف محمد أمين بن حميدة، الظهير الأيسر للترجي التونسي، من المشاركة أمام الأهلي المصري في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي، مساء السبت المقبل، في إطار مواجهة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان ابن حميدة قد تعرض لإصابة خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس بين الفريقين.

وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي، على أن يكون الحسم في لقاء العودة بالقاهرة.