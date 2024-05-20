حارس مرمى الترجي يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة الحسم ضد الأهلي (صورة)

وعد الحارس الصاعد للترجي التونسي أمان الله مميش جماهير فريقه بالعودة بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري من ستاد القاهرة بالذات وذلك قبل أيام قليلة على المواجهة الحاسمة بين الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الترجي والأهلي السبت الماضي على ملعب رادس في العاصمة التونسية دون أهداف، على أن يلتقيا إيابا يوم السبت 25 مايو الجاري لحسم اللقب القاري، وذلك في النهائي الثالث الذي يجمع الفريقين في أمجد الكؤوس الإفريقية.

وخطف أمان الله مميش الأضواء في النسخة الحالية من المسابقة، عندما قاد فريقه للتأهل للنهائي بعد مستوى لافت في ربع النهائي أمام أسيك الإيفواري بتصديه لركلتي ترجيح، وفي نصف النهائي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بحفاظه على نظافة الشباك ذهابا وإيابا.

ونشر الحارس التونسي الذي احتفل في أبريل الماضي بعيد ميلاده العشرين صورة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مع رسالة لجماهير الفريق الأحمر والأصفر "كيما (مثلما) وعدناكم بالتأهل من بريتوريا، نوعدوكم بالعودة بالكأس من مصر."