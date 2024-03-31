ليس بينهم صلاح.. نكشف بالأسماء الثلاثي الذي سينضم للمنتخب الأولمبي
أثير جدل خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي، لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.
وتم تداول تصريحات لجمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، يؤكد خلالها رغبة صلاح في التواجد مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر خاص داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي في تصريحات لـ"رم نيوز"، أن ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لم يضع محمد صلاح، قائد المنتخب الأول ونجم ليفربول، ضمن قائمته للأولمبياد المقبلة.
وقال المصدر: "ميكالي استقر على أسماء 5 لاعبين منهم 3 أساسيين و2 احتياطي حال حدوث إصابات للثلاثي".
وتابع: "ميكالي وضع في أولوياته إمام عاشور ومحمد عبد المنعم، نجمي الأهلي، ومصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، لتدعيم المنتخب في الأولمبياد".
وأضاف: "كما اختار محمود حسن (تريزيغيه)، نجم طرابزون التركي، وأحمد فتوح، نجم الزمالك، ضمن حساباته أيضا للاستعانة بهم في حالة حدوث أي إصابات للثلاثي الأساسي".
وأتم: "مدرب المنتخب الأولمبي لم يضع صلاح ضمن احتياجاته لعدة أسباب، أهمها تأكده أنه لن يترك ناديه مثلما حدث من قبل مع المنتخب الأول، كما إنه يمتلك 3 لاعبين مميزين في هذا المركز".
وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة، حيث سيلتقي إسبانيا مجددًا كما حدث في النسخة الماضية.
وستقام البطولة في الفترة بين الـ24 من يوليو والـ9 من أغسطس خلال العام الجاري.