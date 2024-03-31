ليس بينهم صلاح.. نكشف بالأسماء الثلاثي الذي سينضم للمنتخب الأولمبي

وتابع: "ميكالي وضع في أولوياته إمام عاشور ومحمد عبد المنعم، نجمي الأهلي، ومصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، لتدعيم المنتخب في الأولمبياد".

وأضاف: "كما اختار محمود حسن (تريزيغيه)، نجم طرابزون التركي، وأحمد فتوح، نجم الزمالك، ضمن حساباته أيضا للاستعانة بهم في حالة حدوث أي إصابات للثلاثي الأساسي".

وأتم: "مدرب المنتخب الأولمبي لم يضع صلاح ضمن احتياجاته لعدة أسباب، أهمها تأكده أنه لن يترك ناديه مثلما حدث من قبل مع المنتخب الأول، كما إنه يمتلك 3 لاعبين مميزين في هذا المركز".