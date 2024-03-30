مفاجأة حول مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في الأولمبياد

كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام عن مفاجأة بخصوص مشاركة نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر الأول محمد صلاح في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

ورغم أن عديد الأندية الكبرى في أوروبا رفضت تسريح لاعبيها الدوليين لأولمبياد 2024، باعتبار أن دورة كرة القدم تتزامن مع ذروة التحضيرات لانطلاق مسابقة الدوري في عدد من البلدان الأوروبية إلا أن رئيس الاتحاد المصري أكد أن محمد صلاح سيشارك مع "الفراعنة" في الأولمبياد.

وقال علام في تصريحات إعلامية إن "محمد صلاح يرغب في اللعب مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس وسيكون موجودًا بالفعل."

وينتظر أن يعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي المصري في الأسابيع المقبلة عن أسماء اللاعبين الثلاثة الذين تفوق أعمارهم 23 عامًا للانضمام إلى اللاعبين المشاركين في أولمبياد باريس، إذ تسمح قوانين مسابقة كرة القدم في الألعاب على أن يقوم كل منتخب بإشراك 3 لاعبين فوق سن 23 عامًا.

وأوقعت قرعة مسابقة كرة القدم التي تدور، بين 14 يوليو و10 أغسطس المقبل، منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، وجمهورية الدومينيكان، والمنتخب المتأهل عن تصفيات قارة آسيا.

وتحدث رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن غياب محمد صلاح عن القائمة الأخيرة للمدرب الجديد حسام حسن التي خاضت كأس العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، وما أشيع من معلومات حول توتر العلاقة بين نجم ليفربول والمدرب حسام حسن.

وقال علام: "علاقة محمد صلاح مع حسام حسن هي حديث الساعة الآن، وأوكد أنها ليست كما يصوّرها البعض في وسائل الإعلام من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بين الجهاز الفني واللاعبين المحترفين عامة وليس صلاح بمفرده، وصلاح لاعب وطني من الطراز الأول، ولا أحد يزايد على حبه لوطنه مصر، وفي كأس الأمم الأخيرة كان صلاح مصابًا بالفعل، ولهذا غادر المنتخب وعاد إلى ليفربول لاستكمال العلاج".