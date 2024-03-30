بعيدا عن الكرة.. محمد صلاح يجني أرباحا خيالية من هذه الأنشطة

نشر تقرير إخباري إنجليزي وثائق خاصة تضمنت الأرباح الخيالية التي يجنيها النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، عبر الشركة التجارية التي يملكها.

ويغنم محمد صلاح أرباحا طائلة حتى من دون أن يلمس الكرة، بالإضافة إلى عقده مع ليفربول الذي يمنحه ما يقارب 1.5 مليون جنيه إسترليني شهريا، بحسب ما أورده التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي مايل" البريطانية.

وحققت الشركة التجارية "صلاح يو كيه كوميرشال"، التي تعود ملكيتها لنجم "البريمرليغ"، أرباحًا تزيد على 5.4 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب، وفقًا لأحدث وثيقة مالية، مضيفا أن صلاح جمع ثروة تقدر قيمتها بما يقارب 27 مليون جنيه إسترليني من الصفقات التجارية في ثلاث سنوات فقط.

وكانت صحيفة "مايل سبورت" أوردت، في سبتمبر الماضي، خبر حصول محمد صلاح على 11 مليون جنيه إسترليني بفضل عقود الرعاية التي وقعها مع شركات كبرى في التجهيزات الرياضية والاتصالات والمشروبات وغيرها، مثل أديداس وأوبر وفودافون وبيبسي، وهي إيرادات شخصية تعود لحسابه الخاص وتنضاف لدخله السنوي مع "الريدز".

وأصبح النجم المصري في عام 2022 صاحب أعلى دخل في ليفربول على الإطلاق، بعد توقيع عقد جديد بصفقة تجعله يكسب ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وقبل عام وبضعة أشهر من نهاية عقده مع ناديه (يونيو 2025)، تلقى صلاح (32 عاما) عروضا من أندية سعودية وصلت قيمة أحدها إلى 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لكن اللاعب لا يزال مترددا بشأن النسج على منوال عدد من نجوم كرة القدم في العالم.

ومنذ حلوله في "أنفييلد" في العام 2017، أصبح محمد صلاح واحدا من أعزم نجوم الدوري الإنجليزي على الإطلاق، وأحد أفضل لاعبي ليفربول على مر التاريخ، حيث سجل 207 أهداف في 337 مباراة حتى الآن.

وخلال 7 مواسم، ساهم صلاح بشكل فعال في إحراز ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس إنجلترا مرتين.

وسيكون صلاح قادرا على إهداء ناديه المزيد من الألقاب هذا الموسم، حيث لا يزال ليفربول في المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.