خمسة ممنوعات على الجماهير في مباراة الأهلي والترجي
كشفت الشركة المسؤولة عن تأمين مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها على استاد القاهرة، عدة محظورات وممنوعات على جماهير الفريقين التي ستحضر النهائي.
ويستضيف الأهلي، مساء اليوم السبت، نظيره الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.
وجاءت قائمة الممنوعات، كالتالي: الشعلات الحرارية مثل (الولاعات) و(الكبريت)، والمشروبات المحفوظة في معلبات معدنية (الكانز) أو زجاجات زجاج، يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظة في زجاجات بلاستيكية ولكن بعد نزع الغطاء.
وأضاف البيان: "مواد حفظ الطاقة مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائية مثل الشواحن وسماعات الموبايل".
وتابع البيان: "المواد الدعائية أو اللافتات التي تحمل شعارات سياسية أو دعائية أو إعلانية، يسمح فقط بدخول أعلام النادي الأهلي وعلم مصر، ويمنع أيضا أقلام الليزر والصافرات التي تشبه صافرة الحكام، التي تسبب تشويشا على أرض الملعب".
وحجز الفريقان مقعديهما في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة عام 2025، في النسخة الأولى بالنظام الجديد للمسابقة، بمشاركة 32 فريقاً، كما أن الفائز في مباراة السبت سيضمن مقعداً في بطولة أخرى هي السوبر الأفريقي، حيث ينتظر الزمالك المصري على الطرف الآخر، بعد أن تُوج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) على حساب نهضة بركان المغربي في نهائي المسابقة القارية، يوم الأحد الماضي.
ويتطلع الأهلي والترجي أيضاً للمشاركة في مسابقة أخرى هي النسخة الأولى من منافسات كأس إنتركونتيننتال التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمشاركة أبطال القارات الأخرى.
ويحتاج الأهلي (حامل اللقب) للفوز بأي نتيجة لحسم المسابقة لمصلحته، بينما يحلم الترجي بالفوز أو التعادل الإيجابي لاعتلاء منصة التتويج.
ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقباً، كان آخرها في النسخة الأخيرة على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بينما حصل الترجي على البطولة 4 مرات.