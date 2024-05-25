خمسة ممنوعات على الجماهير في مباراة الأهلي والترجي

كشفت الشركة المسؤولة عن تأمين مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها على استاد القاهرة، عدة محظورات وممنوعات على جماهير الفريقين التي ستحضر النهائي.

ويستضيف الأهلي، مساء اليوم السبت، نظيره الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وجاءت قائمة الممنوعات، كالتالي: الشعلات الحرارية مثل (الولاعات) و(الكبريت)، والمشروبات المحفوظة في معلبات معدنية (الكانز) أو زجاجات زجاج، يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظة في زجاجات بلاستيكية ولكن بعد نزع الغطاء.

وأضاف البيان: "مواد حفظ الطاقة مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائية مثل الشواحن وسماعات الموبايل".