8 آلاف مشجع في القاهرة.. قرار حاسم من الترجي التونسي تجاه جماهيره

أعلن الترجي التونسي، أحد طرفي مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي المصري يوم السبت أن مجلس إدارته قرر اقتناء كل التذاكر التي عرضها النادي الأهلي للبيع، على أن يتم توزيعها فيما بعد بالمجان لجماهيره التي تحولت بأعداد غفيرة إلى مصر.

ويلتقي النادي الأهلي مع الترجي، في الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم السبت، في ستاد القاهرة من أجل حسم اللقب الإفريقي، وذلك بعد أن تعادل الفريقان دون أهداف في مباراة الذهاب.

وفي خطوة وصفت بالاعتراف بجميل المشجعين الذين وقفوا سندا للنادي طوال الموسم الحالي، قالت إدارة الترجي التونسي إنها قررت اقتناء التذاكر المخصصة لجماهيرها في ستاد القاهرة بمناسبة لقاء الإياب لحساب الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية.

وتابع النادي في بيان رسمي نشره عبر صفحته على "فيسبوك" قوله: "ستقوم إدارة الترجي بتوزيع تلك التذاكر بالمجان على أحبائنا الذين تحولوا إلى مصر غدا السبت، انطلاقا من الساعة الرابعة بتوقيت مصر أمام بوابة قاعة المؤتمرات بالمكان المخصص لوقوف السيارات الداخلي لستاد القاهرة مدرج أولى يمين، فعلى جماهيرنا أن يكونوا في الموعد لتسلم التذاكر والدخول إلى الملعب."