تقرير: العلاقة بين كريم بنزيما ومدرب نادي الاتحاد متوترة

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة بين الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، ومدربه البرتغالي نونو سانتو، طفت على السطح في الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر على اللاعب الذي غاب عن التهديف مع انطلاق مباريات دوري روشن السعودي.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، وفقًا لمصادر وصفتها بالمطلعة، اليوم الأربعاء، إن "سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلبه للتعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه النجم الفرنسي للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب البرتغالي".