بعد أنباء خلافهما.. حمدالله يحتفل بهدفه مع بنزيما (فيديو)

احتفل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع زميله في نادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، بعد الهدف الذي سجله حمدالله على الرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي، اليوم الإثنين.

وسجل حمدالله هدفا للاتحاد في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بمساعدة بنزيما.

وبعد الهدف، احتفل حمدالله وبنزيما معا، بعد أيام من تقرير عن خلاف بينهما.