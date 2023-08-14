بعد أنباء خلافهما.. حمدالله يحتفل بهدفه مع بنزيما (فيديو)
احتفل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع زميله في نادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، بعد الهدف الذي سجله حمدالله على الرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي، اليوم الإثنين.
وسجل حمدالله هدفا للاتحاد في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بمساعدة بنزيما.
وبعد الهدف، احتفل حمدالله وبنزيما معا، بعد أيام من تقرير عن خلاف بينهما.
ووفقا لتقارير، فقد طلب حمدالله استعادة الرقم 9 من بنزيما، بالإضافة إلى تعيينه المنفّذ الأول لضربات الجزاء مجددًا.
وحصل بنزيما على الرقم 9 الذي كان يرتديه حمدالله، ويصبح المسدد الأول لضربات الجزاء أيضًا التي كان يتكفل بها المهاجم المغربي.
وسجل حمدالله 21 هدفا مع الاتحاد الموسم الماضي في الدوري السعودي، ليقود العميد للتتويج باللقب بعد غياب سنوات.
واعتمد نونو سانتو، مدرب الاتحاد، على الوافدين الجدد، نغولو كانتي وفابينيو وبنزيما، في التشكيلة الأساسية للاتحاد أمام الرائد.