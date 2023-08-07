كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة ويعلق "ما شاء الله والحمد لله" (فيديو)

حرص الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، على تأدية مناسك العمرة، بعد توديع فريقه منافسات البطولة العربية للأندية، إثر الخسارة بثلاثية أمام الهلال في الدور ربع النهائي للبطولة.

ونشر النجم الفرنسي، يوم الاثنين، فيديو مع متابعيه عبر منصة "إكس"، وهو يؤدي مناسك العمرة، حيث ظهر فيه وهو يطوف في صحن المسجد الحرام بمكة المكرمة، وعلق على الفيديو باللغة الفرنسية، قائلا: "الحقيقة الوحيدة.. ما شاء الله.. الحمد لله".