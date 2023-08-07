كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة ويعلق "ما شاء الله والحمد لله" (فيديو)
حرص الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، على تأدية مناسك العمرة، بعد توديع فريقه منافسات البطولة العربية للأندية، إثر الخسارة بثلاثية أمام الهلال في الدور ربع النهائي للبطولة.
ونشر النجم الفرنسي، يوم الاثنين، فيديو مع متابعيه عبر منصة "إكس"، وهو يؤدي مناسك العمرة، حيث ظهر فيه وهو يطوف في صحن المسجد الحرام بمكة المكرمة، وعلق على الفيديو باللغة الفرنسية، قائلا: "الحقيقة الوحيدة.. ما شاء الله.. الحمد لله".
وخسر بنزيما برفقة فريقه من الهلال السعودي 3-1، يوم السبت، ليفشل في التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية.
واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد خلال أحداث المباراة، لكن النجم الفرنسي سددها في القائم ليهدر فرصة عودة فريقه للمباراة ويسهل مهمة الهلال في الحفاظ على الفوز.
وكان بنزيما قد انضم لنادي الاتحاد قادما من ريال مدريد لمدة 3 مواسم ليستمر حتى عام 2026.
وكان عقد بنزيما ينتهي مع النادي الملكي فى 30 يونيو 2023، ولعب كريم بنزيما برفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.