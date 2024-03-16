سبب تفكير فينيسيوس جونيور في مغادرة ريال مدريد

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن سبب تفكير النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في مغادرة ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة وصل إحباط فينيسيوس من رد فعل ريال مدريد على الإساءات العنصرية التي تعرض لها في إسبانيا إلى نقطة اشتعال جديدة بسبب منشور نشره النادي أخيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم حذف منشور على موقع "إنستغرام" سريعًا من الحساب الرسمي لريال مدريد، وظهر فيه صورة لفينيسيوس وهو يقبل شارة ريال مدريد.

وفي الأسفل كان هناك "ملصق" يصور خمس مراحل لتطور الإنسان من القردة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من اللاعب، أنه كان غاضبًا جدًا من المنشور لدرجة أنه فكر في رفض اللعب في المباراة المقبلة للميرنغي، والتي كانت أمام فالنسيا يوم السبت 9 مارس الماضي في الدوري الإسباني.