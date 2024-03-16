سبب تفكير فينيسيوس جونيور في مغادرة ريال مدريد
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن سبب تفكير النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في مغادرة ريال مدريد.
وبحسب الصحيفة وصل إحباط فينيسيوس من رد فعل ريال مدريد على الإساءات العنصرية التي تعرض لها في إسبانيا إلى نقطة اشتعال جديدة بسبب منشور نشره النادي أخيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم حذف منشور على موقع "إنستغرام" سريعًا من الحساب الرسمي لريال مدريد، وظهر فيه صورة لفينيسيوس وهو يقبل شارة ريال مدريد.
وفي الأسفل كان هناك "ملصق" يصور خمس مراحل لتطور الإنسان من القردة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من اللاعب، أنه كان غاضبًا جدًا من المنشور لدرجة أنه فكر في رفض اللعب في المباراة المقبلة للميرنغي، والتي كانت أمام فالنسيا يوم السبت 9 مارس الماضي في الدوري الإسباني.
وتم حذف المنشور بعد حوالي 45 دقيقة من نشره.
في حين نفت مصادر في ريال مدريد بشدة أن يكون فينيسيوس غاضبًا، وقال ريال مدريد إن المنشور تم نشره "عن طريق الخطأ".
ومع ذلك، تصر مصادر مطلعة ومقربة من فينيسيوس على أنه كان غاضبًا، وأنه تحدث عن ذلك مع العديد من الأشخاص في ريال مدريد، بمن في ذلك المدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز.
وقالت المصادر إن فينيسيوس يشعر بخيبة أمل شديدة لرؤية ريال مدريد ينشر مثل هذا المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن ريال مدريد أخبره أنه سيتخذ إجراءات داخلية.
وبحسب "ذا أتلتيك" شعر فينيسيوس جونيور منذ فترة طويلة بعدم الرضا عن تعامل ريال مدريد مع الإساءات العنصرية التي تعرض لها في مناسبات عديدة في إسبانيا.
ويعتقد اللاعب البرازيلي أن ريال مدريد يجب أن يفعل المزيد لدعمه، وبعد حوادث الاعتداء الصادمة التي وقعت العام الماضي في ملعب ميستايا في فالنسيا، دفعه هذا الشعور إلى التفكير لفترة وجيزة في مغادرة النادي.
وفي الأيام الأخيرة اعتقد فينيسيوس أن ريال مدريد كان يجب أن يكون أسرع في الرد عندما ظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مشجعي أتلتيكو مدريد وهم يرددون هتافات مسيئة عنه خارج ملعب واندا ميتروبوليتانو، قبل مواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
وكتب فينيسيوس عبر حسابه في منصة "X": "آمل أن تكونوا قد فكرتم بالفعل في معاقبتهم"، وأشار لحسابي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا.
وأضاف: "إنها حقيقة محزنة أن يحدث هذا حتى في المباريات التي لا أتواجد فيها!"