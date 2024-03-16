فينيسيوس يهدد بعدم اللعب مع ريال مدريد بسبب هذه الصورة
هدد البرازيلي فينيسيوس جونيور ناديه ريال مدريد بعدم اللعب معه في الفترة المقبلة؛ بسبب صورة اعتبرها النجم البرازيلي مهينة له وتتسم بالعنصرية.
ونشر نادي ريال مدريد على شبكات التواصل الاجتماعي صورة شعار المجموعة "فيني فيتشي"، المستوحى من تطور القرد إلى إنسان".
ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن اللاعب البرازيلي هدد بعدم اللعب مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، بعد أن تم نشر تلك الصورة.
وأضافت: "يعيش فينيسيوس جونيور أزمة سببها ناديه، بعد نشر ريال مدريد، على صفحته الرسمية في منصة إنستغرام صورة تمثل تطوراً صغيراً للبشر".
وأضافت: "أبدى المهاجم البرازيلي غضبه الشديد من الصورة، وتمسك بمعاقبة المسؤول عن المنشور".
واستمر المنشور لمدة 30 دقيقة قبل أن يتم حذفه.
وكان المدير العام لريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، مسؤولاً عن تهدئة اللاعب البرازيلي وتجنب تفاقم الأزمة.
ووعد سانشيز فريق فيني القانوني بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالمسؤولين عن النشر، وهم موظفو النادي فقط.