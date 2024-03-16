رئيس البرازيل يتدخل بقوة في أزمة فينيسيوس جونيور

وكان الرئيس البرازيلي قد أدان، الليلة الماضية، ما حدث عقب نهائي المباراة بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دوري الأبطال بالعاصمة الإسبانية، حيث وصفت مجموعة من الجماهير فينيسيوس بـ"الشامبانزي".

وقال لولا دا سيلفا، بفعالية في مدينة بورتو أليغري جنوب البلاد: "شاهدنا ما يحدث مع فيني. هؤلاء المتعصبون العنصريون المرضى يجب أن يدركوا أنه شخص من ذوي البشرة السمراء.. إنه إنسان".

وذكّر لولا مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يُصدق أنه لا يزال يوجد هذا النوع من السلوك في العقد الثاني من القرن الـ21. كل تضامنا مع فيني. يستحق كل الاحترام والإعجاب لموهبته. لا للعنصرية".

كما أعربت الحكومة البرازيلية أيضاً، في بيان رسمي لوزارة الخارجية، "عن حزنها واستيائها إزاء هذه الإهانات العنصرية المتكررة ضد النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد.