فينيسيوس يطالب اليويفا بمعاقبة جماهير أتلتيكو مدريد (فيديو)

وأضاف: "إنها حقيقة محزنة تحدث حتى في المباريات التي لا أكون حاضراً فيها".

وعانى فينيسيوس من هجمات عنصرية متكررة منذ وصوله إلى إسبانيا عام 2018.

ولعب فينيسيوس جونيور 19 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الحالي، سجل فيها عشرة أهداف وصنع خمسة، ونال أربع بطاقات صفراء.

كما لعب فينيسيوس خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة، في حين سجَّل ثلاثة أهداف في مباراتين في كأس السوبر الإسباني، ولعب مباراة وحيدة في كأس ملك إسبانيا لم يسجل فيها، ولم يصنع.