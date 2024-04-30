الأرقام تكشف "كوارث" أراوخو مع برشلونة

تكشف الأرقام "كوارث" للمدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو مع برشلونة.

وتعرض أراوخو للطرد مرتين الموسم الحالي، وتسبب بضربتي جزاء، وارتكب خطأين انتهيا بتلقي برشلونة هدفين.

وتسبب أراوخو بضربة جزاء في مباراة برشلونة أمام فالنسيا، الإثنين، بعد تدخل على بيتر غونزاليس سجل منها بيبيلو هدف التقدم لفالنسيا.

وجاء ذلك بعد خطأ كارثي من الحارس مارك آندري تير شتيغن تسبب بتلقي برشلونة الهدف الأول.

وكانت الأسابيع الأخيرة كارثية لأراوخو؛ فقد تعرض للطرد أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يخسر برشلونة 1/4 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.