الأرقام تكشف "كوارث" أراوخو مع برشلونة
تكشف الأرقام "كوارث" للمدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو مع برشلونة.
وتعرض أراوخو للطرد مرتين الموسم الحالي، وتسبب بضربتي جزاء، وارتكب خطأين انتهيا بتلقي برشلونة هدفين.
وتسبب أراوخو بضربة جزاء في مباراة برشلونة أمام فالنسيا، الإثنين، بعد تدخل على بيتر غونزاليس سجل منها بيبيلو هدف التقدم لفالنسيا.
وجاء ذلك بعد خطأ كارثي من الحارس مارك آندري تير شتيغن تسبب بتلقي برشلونة الهدف الأول.
وكانت الأسابيع الأخيرة كارثية لأراوخو؛ فقد تعرض للطرد أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يخسر برشلونة 1/4 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويأتي ذلك في ظل الحديث عن سعي برشلونة لبيع اللاعب في السوق الصيفي، مع اهتمام بايرن ميونخ.
وشارك أراوخو في 35 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، سجل فيها هدفا ونال سبع بطاقات صفراء.
وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة في يونيو 2026، وتقدر قيمته السوقية بـ70 مليون يورو.
وكانت صحيفة "سبورت" قد ذكرت أن مانشستر يونايتد يخطط لتقديم عرض ضخم يغري برشلونة بالتخلي عن أراوخو.
وأوضحت أن بايرن ميونخ كان يخطط لتقديم 80 مليون يورو مقابل أراوخو، لكن مانشستر يونايتد يعرض رقما أعلى من ذلك.
وكان برشلونة يريد تجديد عقد أراوخو، لكن الأزمة الاقتصادية تدفع النادي للتضحية بأحد اللاعبين البارزين.