خطأ قاتل من تيرشتيغن يكلف برشلونة هدفًا (فيديو)

تسبب الألماني مارك أندريه تيرشتيغن، حارس مرمى برشلونة، بهدف لصالح فالنسيا بعد خطأ قاتل، خلال مباراة الفريقين المقامة على ملعب "مونتجويك"، في الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخرج تيرشتيغن من مرماه في الدقيقة 27 للوصول إلى الكرة، بعد انفراد مهاجم فالنسيا هوغو دورو، وحاول لعبها من فوقه، لكنه فشل في ذلك، ليتمكن دورو من انتزاع الكرة بصدره وتسجيل هدف التعادل 1/1.