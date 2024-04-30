خطأ قاتل من تيرشتيغن يكلف برشلونة هدفًا (فيديو)
تسبب الألماني مارك أندريه تيرشتيغن، حارس مرمى برشلونة، بهدف لصالح فالنسيا بعد خطأ قاتل، خلال مباراة الفريقين المقامة على ملعب "مونتجويك"، في الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وخرج تيرشتيغن من مرماه في الدقيقة 27 للوصول إلى الكرة، بعد انفراد مهاجم فالنسيا هوغو دورو، وحاول لعبها من فوقه، لكنه فشل في ذلك، ليتمكن دورو من انتزاع الكرة بصدره وتسجيل هدف التعادل 1/1.
وحاول مدافع برشلونة رونالد أراوخو تدارك خطأ تيرشتيغن واللحاق بمهاجم فالنسيا، إلا أن الأخير واصل طريقه ونجح في هز الشباك.
وكان برشلونة قد افتتح التسجيل في الدقيقة 22 عبر لاعبه فيرمين لوبيز، قبل أن يسجل دورو هدف التعادل، وفي الدقيقة 38 سجل بيبيلو هدف التقدم لفالنسيا من ركلة جزاء.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 47 نقطة.