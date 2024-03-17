يوفنتوس يقدم هدية ثمينة لإنتر ميلان
أهدر يوفنتوس المزيد من النقاط في السباق على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بتعادله سلبيا مع ضيفه جنوة، اليوم الأحد، بعد طرد المهاجم دوسان فلاهوفيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق الفريق القادم من تورينو فوزا واحدا فقط في آخر ثماني مباريات.
وبهذا التعادل يصبح الفارق 16 نقطة بين يوفنتوس وإنتر ميلان المتصدر، بينما يتساوى مع ميلان، قبل أن يلعب الفريقان في وقت لاحق اليوم الأحد، فيما بقي جنوة في المركز 12.
واقترب الفريق الزائر من التسجيل في الشوط الأول عندما ارتقى المدافع ماتيا باني ليقابل عرضية ألبرت جوموندسون بضربة رأس، لكن فويتشيخ شتينسني تصدى لها ببراعة.
ثم أطلق فيديريكو جاتي تسديدة منخفضة بقدمه اليمنى في الدقيقة 27 من مسافة 25 ياردة، لكن الكرة وصلت بين يدي الحارس جوسيب مارتينيز.
وعاد يوفنتوس بقوة أكبر مع انطلاق الشوط الثاني، وكاد البديل صمويل إيلينج-جونيور أن يسجل من عند حافة منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتطمت في إطار المرمى.
وكانت أخطر فرصة ليوفنتوس من نصيب فلاهوفيتش، العائد من الإيقاف، في الدقيقة 75، لكنه وجه الكرة بضربة رأس فوق العارضة.
وحصل فلاهوفيتش على البطاقة الصفراء في الوقت بدل الضائع، قبل أن يتلقى الإنذار الثاني للاعتراض.
ويعد تعادل يوفنتوس بمثابة هدية ثمينة لإنتر، الذي بات أقرب من أي وقت مضى لتحقيق لقب الدوري، كما سيخوض مباراة نابولي بأريحية أكبر.