يوفنتوس يقدم هدية ثمينة لإنتر ميلان

أهدر يوفنتوس المزيد من النقاط في السباق على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بتعادله سلبيا مع ضيفه جنوة، اليوم الأحد، بعد طرد المهاجم دوسان فلاهوفيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق الفريق القادم من تورينو فوزا واحدا فقط في آخر ثماني مباريات.

وبهذا التعادل يصبح الفارق 16 نقطة بين يوفنتوس وإنتر ميلان المتصدر، بينما يتساوى مع ميلان، قبل أن يلعب الفريقان في وقت لاحق اليوم الأحد، فيما بقي جنوة في المركز 12.