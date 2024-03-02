بعد إيقافه.. رد فعل مدرب يوفنتوس تجاه بوغبا

أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي أن "كرة القدم فقدت لاعبًا استثنائيًا" وذلك في أول تعليق بعد العقوبة الصادرة بحق لاعب منتخب فرنسا وفريق السيدة العجوز بول بوغبا، بالإيقاف لأربع سنوات بعد انتهاكه قواعد منع تعاطي المنشطات، وثبوت تناوله هرمون التستوستيرون في اختبار العينة التي أخذت في أغسطس الماضي.

وأليغري، مدرب يوفنتوس هو ثاني مدرب يدلي بموقفه بعد أزمة بول بوغبا، بعد الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب الديكة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية قال أليغري: "العقوبة هي خسارة فادحة للاعب، ولنادي يوفنتوس، ولكرة القدم التي خسرت لاعبًا استثنائيًا."

وعشية المباراة التي تجمع، الأحد، فريقه بنابولي، على ملعب دييغو مارادونا، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، قال أليجري: "من وجهة نظر إنسانية، هذا الأمر يحزنني بشدة، أما من وجهة نظر كرة القدم، فقد فقدت رجلاً استثنائيًا ولاعبًا رائعًا."

وتابع: "لقد أُتيحت لي الفرصة لتدريبه، وأعترف أنه من الصعب العثور على لاعبين مثله، بول فتى رائع ومميز" مضيفًا أنه بعث برسالة مساندة ودعم للاعبه، يوم الخميس، بعدما أعلنت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات.

ورفض أليغري، بحسب ما نقلته تقارير إخبارية، مزيد الحديث عن الحادثة، مضيفًا: "هناك إجراءات قيد التنفيذ، وملف لاستئناف العقوبة لابد من احترامه.. بول يستحق أن نقول إنه لاعب رائع."

وانضم بول بوغبا، الذي سيبلغ عامه الحادي والثلاثين بعد أسبوعين، لفريق "السيدة العجوز"، في صيف 2022، وتدرب تحت قيادة أليغري لموسمين تخللتهما الكثير من الإصابات التي حدَّت من ظهوره.